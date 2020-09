Koeman priznal: Sezono bomo verjetno začeli z nespremenjeno ekipo

Barcelono je v odmevni "menjavi" z Juventusom že pred več tedni okrepil bosansko-hercegovski vezist Miralem Pjanić, ki pa se je klubu zaradi okužbe z novim koronavirusom pridružil kasneje od soigralcev. Katalonce je stal 60 milijonov evrov, portugalski krilni napadalec Francisco Trincao pa je iz Brage prišel za 31 milijonov. Barcelona ima po novem v svoji lasti tudi brazilskega obrambnega vezista Matheusa Fernandesa (Palmeiras/7 milijonov) in španskega krilnega napadalca Pedrija (Las Palmas/5 milijonov). V minuli sezoni je bilo v različne klube posojenih več nogometašev: poleg Coutinha, Rafinhe in Todiboja še Marc Cucurella, Oriol Busquets, Carles Alena, Carles Perez, Moussa Wague in Juan Miranda.

Čeprav so se v ponedeljek začele pojavljati informacije, da je Barcelona pristala na plačilo odškodnine za nizozemskega krilnega napadalca Memphisa Depaya, šlo naj bi za 25 milijonov evrov, je tudi predsednik Nizozemčevega trenutnega kluba Lyona,Jean-Michel Aulaskasneje na Twitterju zapisal, da Katalonci v teh trenutkih preprosto nimajo dovolj denarja za nove nakupe. Depayu se v prihodnji sezoni pogodba s francoskim prvoligašem izteče, v Kataloniji pa bi si ga zelo želel njegov nekdanji trener Ronald Koeman, ki je z Depayem tako uspešno sodeloval na klopi nizozemske izbrane vrste.

"Delamo na novi sezoni in mislim, da bomo vanjo vstopili z nespremenjeno skupino igralcev v primerjavi s pripravami," je za Fox Sports Netherlands dejal Koeman. 26-letni Depay se je poleg napadalca milanskega Interja Lautara Martinezav zadnjem času izpostavil kot najresnejša (in tudi najlažje dostopna) Barcina želja v podaljšanem prestopnem roku. Katalonci, ki že prej niso bili v najboljši finančni "kondiciji", so se zaradi pandemije novega koronavirusa znašli v še hujših škripcih.

'Govoril sem z Messijem in zdaj je vse v običajnih tirnicah'

Zato bodo verjetno potrebne prodaje igralcev, a sta vezista, Hrvat Ivan Rakitićin Čilenec Arturo Vidal, k Sevilli oziroma Interju v zadnjih dneh odšla za skupno vrednost vsega nekaj milijonov evrov. Novega delodajalca si išče tudi urugvajski napadalec Luis Suarez, ki bi sicer sprostil velik delež denarne pogače, ki jo pri Barceloni namenijo za plače igralcev, a velike odškodnine zanj ne pričakujejo. Na seznamu za prodajo sta tudi francoska branilca Samuel Umtitiin Jean-Clair Todiboter brazilski vezist Rafinha, a za nobenega od omenjenih ponudba na Camp Nou še ni prišla. Brazilski napadalni vezist Philippe Coutinhonaj bi po poročanju ESPNdobil še eno priložnost po povratku z razmeroma uspešne posoje pri nemškemu in evropskemu prvaku Bayernu, medtem ko so poleti pri Barci čakali tudi na ponudbe za portugalskega branilca Nelsona Semedain še enega bočnega nogometaša, nekdanjega mladega španskega reprezentanca Juniorja Firpa.

ESPN tudi poroča, da prestop Depaya v naslednjih dneh ni mogoč, saj je "prioriteta kluba predvsem zmanjšati strošek za plače". Ta je najvišji v svetu nogometa, v minuli sezoni je morala Barcelona sodeč po zadnjem klubskem poročilu svojim članom izplačati kar 507 milijonov evrov. Najbolje plačani posameznik, argentinski kapetan Lionel Messi, bo kljub javno izraženi želji po slovesu ostal v prestolnici Katalonije.

"To je šlo vse mimo mene. To je bil spor med Messijem in klubom. Po tem sem govoril z Messijem in zdaj je vse v običajnih tirnicah, nadaljujeva s skupnim delom," je še povedal Koeman.