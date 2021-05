Koeman se bo pritožil: Če zaradi tega dobiš dve tekmi kazni, potem jih moraš za žaljenje 20

Barcelona je v izjemnem zaključku sezone španskega prvenstva zapravila veliko priložnost, da bi z zmago nad Granado na domačem Camp Nouu prvič v sezoni zasedla vrh lestvice. Tam je po porazu Kataloncev z 1:2 ostal madridski Atletico, pred Barco pa je zdaj tudi Real Madrid, ki zdaj skupaj z mestnimi tekmeci lahko veliko bolj optimistično pričakuje zadnje kroge.

Na vsaj dveh tekmah se bo morala ekipa Barce znajti brez trenerja Ronalda Koemana, potem ko je bil nizozemski strateg na obračunu z Granado izključen. V zapisnik je glavni sodnik Pablo Gonzalez Fuertes napisal, da zaradi izjave "kakšen lik", ki jo je Koeman namenil četrtemu sodniku. Koeman je pred novo ključno preizkušnjo na Mestalli z nekdanjim delodajalcem Valencio napovedal, da se bo na kazen pritožil, medtem ko se bliža tudi spopad z vodilnim Atleticom na Camp Nouu.

'Zelo pretirano'

"Pritožili se bomo, ker je to pretirana kazen. Dve tekmi za 'kakšen lik' ... Če žališ, bi potem moral biti kaznovan z dvajsetimi. Zelo pretirano. Protestirali bomo, ker želimo pokazati, da se ne strinjamo," je dejal Koeman, ki je takoj po tekmi z Granado tudi izjavil, da je bil četrti sodnik do njega nespoštljiv.

Seveda se je dotaknil tudi nepričakovanega poraza z Granado, proti kateri je Barca po zadetku kapetana Lionela Messija po vodstvu v prvem polčasu na videz mirno plula proti novi zmagi, na koncu pa prejela dva zadetka iz dveh strelov v okvir svojih vrat za popoln preobrat.

Nova izkušnja za mlade sile

"Obrambno moramo izboljšati reči. S tremi branilci smo zagotovili, da nasprotniki niso tako nevarni, a zadnjič smo imeli več branilcev kot napadalcev, Granada pa je dosegla dva gola. Moramo se izboljšati. Proti Valencii pričakujemo težko tekmo, v kateri bomo žogo imeli veliko časa,"je dodal Koeman. "To je bila zelo velika priložnost, da bi zasedli vrh. Zelo sem bil razočaran, a ni veliko časa za to, da bi bili žalostni, saj smo v boju za zmago. Govorili smo in smo pripravljeni za jutrišnjo tekmo. Kdo je odgovoren za poraz? Trener je odgovoren, jasno, da sem. Jaz sestavim ekipo in opravljam menjave. To je bila velika priložnost, ob kateri pa nam je spodletelo. Če pa zmagamo na naslednjih petih tekmah, bomo prvaki," je še optimistično zaključil.

"Imamo igralce, ki imajo veliko izkušenj v teh okoliščinah. Štiri ali pet, ki so na igrišču, pa jih igra prvo sezono in so prvič v priložnosti, da osvojijo nekaj velikega s tem klubom. Potrebujejo tudi takšne izkušnje,"je sklenil Koeman.