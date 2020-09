Koeman se brani: Nisem bil nespoštljiv do Suareza, odločitev je sprejel klub

Pred prvo uradno tekmo na klopi Barcelone ima trener katalonskega velikana Ronald Koemanveliko skrbi. Priprave na novo sezono so bile vse prej kot umirjene, saj se je španski podprvak znašel na robu pravnega spora s kapetanom in najboljšim strelcem v zgodovini kluba Lionelom Messijem. Argentinec je kljub uradno izraženi zahtevi, da mu Barca dovoli prestopiti oziroma celo oditi brez odškodnine, ostal v Kataloniji, ki pa jo je pred dnevi zapustil eden njegovih najboljših prijateljev v ekipi Luis Suarez.

33-letni urugvajski napadalec se je od Camp Noua poslovil po šestih sezonah, v katerem se je na klubski lestvici strelcev prebil vse do tretjega mesta. Ena prvih potez Koemana je bila pred začetkom priprav ta, da je poklical Suareza in mu svetoval, da si poišče novega delodajalca. Južnoameriški zvezdnik si je bojda želel nadaljevati kariero v Barceloni, a na koncu prestopil k Atletico Madridu za okoli šest milijonov evrov. Prestop je na družbenih omrežjih v petek javno kritiziral tudi Messi, ki je dejal, da je bilo takšno slovo neprimerno za nogometaša, ki je klubu dal tako veliko. Tudi zato se je veliko vprašanj na sobotni novinarski konferenci vrtelo ravno okoli odmevnih Messijevih besed in slovesa Suareza.

Od prvega dne izkazal spoštovanje do igralca in do osebe

"Zdi se, da sem jaz slab lik v tem filmu. A to ne drži," je dejal Koeman. "Nisem bil nespoštljiv do Luisa, do igralca in do osebe sem izkazal spoštovanje od prvega dne. Vedno sem govoril, da mu bom težko zagotovil minute, a da bo član ekipe, če bo ostal. To sem povedal tudi klubu. A to je bila odločitev, ki jo je sprejel klub. Pred mojim prihodom na mesto trenerja je klub že sprejel odločitve, da bo spremenil stvari. Tu so mladi igralci. To ni bila zgolj moja odločitev, a tudi klubska."

Messi je v odmevni objavi na Instagramu zapisal, da so Suareza "vrgli ven" (oziroma celo "nagnali"), a dodal, da ga zdaj v zvezi s klubskim vodstvom "ne more presenetiti nič več". Argentinski zvezdnik se je v intervjuju za Goalostro lotil predsednika Josepa Marie Bartomeuatudi v trenutku, ko je potrdil, da kluba pred začetkom nove sezone ne bo zapustil.

'Messi je na treningih vzor vsem'

"Mislim, da je nekaj običajnega, da je igralec malce žalosten, ko prijatelj zapusti klub po toliko skupnih letih," je vse skupaj še komentiral Koeman. "Najpomembnejša stvar zame je to, kako je Leo treniral in kako je igral. Na treningih je bil vzor vsem. Nisem videl niti enega samega dneva, ko bi bilo videti, da je nanj kaj vplivalo. V tem pogledu ne dvomim v Lea."

Barcelona se pripravlja na prvo uradno tekmo po polomu v četrtfinalu Lige prvakov, kjer je bil od Kataloncev v Lizboni boljši kasnejši prvak Bayern (2:8). To je bila zadnja tekma za trenerja Quiqueja Setienain Suareza, pa tudi čilskega vezista Artura Vidala, hrvaškega vezista Ivana Rakitićain portugalskega bočnega branilca Nelsona Semeda, ki jih je klub skupaj z brazilskim vezistom Arthurjem Melomže prodal. Tekmec bo na Camp Nouu vedno neugodni Villarreal, Koeman pa je vnovič napovedal, da bo njegova Barcelona igrala precej drugače, čeprav je še vedno veliko nejasnosti glede okrepitev, ki bodo skozi vrata Camp Noua prišla do oktobrskega zaprtja prestopnega roka.

Že pred prihodom se je zavedal finančnih težav

"Slog igre bo drugačen, sistem bo drugačen in način pritiska na tekmeca bo drugačen. Okrepitve? Moramo počakati. Po petem oktobru, ko se zapre prestopni rok, bom odgovoril na to vprašanje. Iščemo igralce, ki bi izboljšali ekipo, a to, kar si želim kot trener, s finančnega vidika ni možno. Moramo razumeti, da je finančna situacija zelo, zelo težka. A to sprejmem. To sem vedel že prej,"je še povedal Koeman.

Namesto Semeda bi v Katalonijo lahko prišel član Ajaxa in ameriške reprezentance Sergino Dest, medtem ko je že dlje časa "na radarju" Barce njen nekdanji član Eric Garcia, ki ima z Manchester Cityjem sklenjeno pogodbo le še do konca sezone. Koeman je na vprašanje o novem napadalcu - Barcelona že več kot leto "lovi" Argentinca Lautara Martineza(Inter), v zadnjem času pa so jo povezovali tudi z nekdanjim Koemanovim varovancem pri nizozemski reprezentanci Memphisom Depayem(Lyon) - pristavil, da "ne bo ovrgel ničesar".