Koeman se je 'spotaknil' ob nedosojeno enajstmetrovko Ramosu: 'Saj že vemo'

Na vprašanje, ali se mu zdi, da sistem pomaga Realu, pa je Koeman diplomatsko odvrnil. "Imam pravico, da si mislim, da je to bila enajstmetrovka. Vsakdo ima svojo pravico in tu ni kaj dodati. Zame je to enajstmetrovka, toda sodniki so odločili, da ni. To spoštujem. Toda, če ste me že vprašali, zame je to enajstmetrovka," je še pojasnil nizozemski stratega na klopi Barcelone, ki se v uvodnih mesecih delovanja v Blaugrani sooča s številnimi neprijetnostmi. Ena je tudi slabo razpoloženje Lionela Messija, ki pa zatrjuje, da se zdaj v Barceloni po turbulentnem začetku sezone znova počuti dobro. Več o tem si lahko preberete tukaj.