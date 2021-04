Koeman (skoraj) brez besed o Messiju: To me danes ne zanima

"To je nepričakovana situacija," je na novinarski konferenci pred četrtkovo tekmo z Granado priznal trener Barcelone Ronald Koeman, čigar ekipa je po novem spodrsljaju vodilnega Atletico Madrida minuli konec tedna spet odvisna le od svojih rezultatov. To sicer velja tudi za moštvo slovenskega vratarja Jana Oblaka, ki pa po vstopu v leto 2021 kaže zaskrbljujoče znake popuščanja, in to kljub temu, da je že lep čas brez vsakršnih možnosti za osvojitev kakšne lovorike v ostalih tekmovanjih.

Barcelona je po drugi strani igrala (in izgubila) finale španskega superpokala ravno proti bilbajskemu Athleticu, medtem ko se je od Lige prvakov poslovila proti lanskoletnemu poraženemu finalistu Paris Saint-Germainu v osmini finala. Na isti stopnički je še veliko bolj prepričljivo klonil Atletico, ki ga je presenetil Chelsea, Katalonci pa so odgovorili s šampionskim pohodom v španskem pokalu, ki so ga sredi aprila osvojili na račun zdaj že starega znanca Athletica. Zdaj se je pozornost pri Barci povsem obrnila proti španskemu prvenstvu, ki je napeto, kot že dolgo ne, saj Atletico poleg Kataloncev in mestnega tekmeca Reala lovi tudi Sevilla.

'Uspelo nam je nekaj velikega'

"Kako pomembno bo prevzeti vodstvo? Pomembno bo, ker smo v trenutku, v katerem vemo, da lahko postanemo vodilna ekipa. To bi lahko bila nagrada, a najprej moramo zmagati,"je o pomembni preizkušnji proti predstavniku, ki je španske barve še do nedavnega branil v izločilnih bojih Lige Evropa, še povedal Koeman.

"Že nekaj časa smo v točkovnem zaostanku. Uspelo nam je nekaj velikega, da se lahko borimo za osvojitev La Lige. To pa je še ena priložnost. Vemo, da moramo dobiti naše tekme, ne le jutrišnje. Še veliko je do konca, a jasno je, da gre za priložnost, da prevzamemo vodstvo. Jasno,"je nadaljeval Koeman, ki mu je s sodelavci na klopi Barce uspel morda celo največji trenerski podvig v karieri.

"Jutrišnja tekma je pomembna toliko kot vse ostale. Že nekaj časa smo pod pritiskom, saj potrebujemo točke. Zato tokratna tekma ni pomembnejša od zadnjih. Borijo se štiri ekipe. Da bi postal prvak, boš moral zmagati skoraj vse tekme,"je nadaljeval Koeman, ki se veseli tudi napovedanega povratka vsaj nekaj tisoč navijačev: "Če bomo ob igrišču lahko imeli gledalce, je to nekaj pomembnega za vsakega nogometaša. In tudi nekaj lepega. Še bolj pa doma. Spremljal sem zadnji krog nizozemskega prvenstva. Bilo je več tisoč navijačev in tekme so drugačne, bolj čustvene. Manjkajo nam ljudje na stadionih, upajmo pa, da bomo nanje lahko računali na naslednjih tekmah."

Griezmann mu je všeč kot igralec in oseba

Koemana ne skrbi, da bi njegove varovance po nizu vzpodbudnih rezultatov lahko ponesla evforija. Ni sicer želel sprejeti vloge favorita v boju za naslov, kjer se je oprijel celo mantre Atleticovega trenerja Diega Simeoneja in Argentinčevega famoznega reka "od tekme do tekme".

"Številni menijo, da smo favoriti, a mi ne razmišljamo tako. Vemo, kako težko je zmagati na eni tekmi. Ekipa se je naučila, da je potrebno iti od tekme do tekme. Ni potrebno ponoreti zaradi tega, ker lahko zdaj osvojimo La Ligo. Moramo iti tekmo za tekmo. To je tisto, kar je pomembno. Moramo biti pripravljeni za težko tekmo. Favorit pa je vedno tisti, ki je prvi, naša ekipa pa to še ni,"opozarja Koeman, ki je nekaj besed namenil tudi "vročemu" francoskemu napadalcu Antoinu Griezmannu, čigar "dvojček" je Barci prinesel nedavno zmago na gostovanju pri Villarrealu:

"Če se je moj pogled nanj spremenil? Spomnim se, da sem poleti govoril z Antoinom. Zame je izjemno pomemben igralec. Bile so kritike na račun učinkovitosti napadalcev, pa tudi Antoina. Poleg tega pa gre za fanta, ki mi je všeč, saj igra za ekipo in vedno trenira na vso moč. Napadalci gredo skozi serije, a ni dvoma, da je bolj samozavesten. Gol za 0:1 proti Villarrealu to dokazuje. Je v zelo dobrem trenutku in to je dobro za ekipo. Upam, da tako nadaljuje. Da sem nas prehitro odpisal v boju za naslov? Dobili smo 15 tekem od zadnjih 17. Če smo se želeli boriti za naslov, smo morali storiti ravno to, uspeti nam je moral navdušujoč niz. Ko je ekipa prevzela vajeti, je samo še rasla. Narasla je tudi učinkovitost. Če pa bo ta ekipa še naprej igrala dobro, nam lahko uspe največji podvig. To sem govoril od prvega dne."

Ponudba PSG za Messija ga 'ne zanima'

Nizozemec je nekaj časa našel tudi za zadnje govorice, ki klubskega kapetana in prvega strelca v zgodovini kluba Lionela Messija povezujejo s selitvijo v Paris Saint-Germain. Odzval se je tudi na besede nekdanjega soigralca in trenerja Barcelone Josepa Guardiole, ki zdaj vodi Manchester City, češ da bi z Neymarjem v svojih vrstah Katalonci lahko osvojili še vsaj nekaj evropskih naslovov več. Iskanje okrepitev bo v prihajajočem prestopnem roku sicer močno oteženo zaradi težke finančne situacije, v kateri se je znašel klub s Camp Noua.

"Neymar? Vedno je pomembno, da imaš v svojih vrstah najboljše na svetu, oni pa so to dokazali, ko so bili skupaj pri Barci. Zdaj temu ni tako, delamo pa s tem, kar imamo. Imamo pa dobre igralce. To smo pokazali, tako da se lahko borimo. Nikoli pa ne veš, če boš zmagal, četudi imaš najboljše. Moramo govoriti o tem trenutku. Zgodovina zdaj ne šteje," je povedal Koeman.

"Messi v PSG? To me ne zanima, najprej zato, ker ne vem, če je to res. Kot drugo pa ... Upam, da bo Leo ostal z nami. Svojo kariero mora zaključiti tukaj, saj je tu preživel vse življenje. Ne skrbi me nič od tega, kar se je pojavilo v javnosti. Kaj se bo zgodilo po koncu sezone, pa bomo videli takrat. Danes me to ne zanima. Če mi potrebujemo novega napadalca? Naša naloga je, da vidimo, kje se lahko izboljšamo. To velja za trenerja vsakega kluba. Pet mesecev smo brez Ansuja (Fatija), ki je dosegel štiri gole na šestih tekmah. Smo pa ekipa, ki je ustvarila največ priložnosti za gol. Mislim, da smo dosegli 76 golov v La Ligi, a na par igralcev nismo mogli niti računati. Kot trener moram poskusiti izboljšati ekipo. A odvisno je od finančnega stanja kluba. Predsednik bo odločal o morebitnem nakupu. Govorili smo in še govorimo o nakupih. To je v rokah kluba. (Generalni direktor, op. a.) Mateu Alemany, (športni direktor, op. a.) Ramon Planes in jaz bomo videli, kaj je najbolje za ekipo."

Pod taktirko Cruyffa osvojil tri dramatične državne naslove

Kot nogometaš Barcelone je sicer Koeman kar tri državne naslove osvojil v dramatičnem zadnjem krogu prvenstva. V tem pogledu se strinja z besedami Atleticovega trenerja Simeoneja, ki je nedavno ocenil, da bo o končnem zmagovalcu odločala predvsem psihična trdnost posameznikov.

"Nikoli ni prehitro. Zame je bolje, da si čim prej prvi, saj se morajo nato ostali boriti za to, da te ujamejo na lestvici. Če bomo imeli takšno srečo kot v letih 1992, 1993 in 1994, potem bomo gotovo prvaki," se je let pod taktirko legendarnega rojaka Johanna Cruyffaspominjal Koeman. "Psihično smo trdni. Vračali smo se že po udarcih. Strinjam se s Simeonejem. Vsi smo odigrali veliko tekem in igralci niso stoodstotni, čutijo bolečine. Ključno je dati maksimum na teh petih ali šestih tekmah. Potrebno je živeti z bolečinami in utrujenostjo. Kdor se bo s tem najbolje spopadel, bo osvojil La Ligo,"je še povedal Koeman.