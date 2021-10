Koeman: Slišal sem se s predsednikom. Vse je v redu

Barcelona je na stadionu Wanda Metropolitano utrpela prvi prvenstveni poraz v sezoni španske Primere Division. Neuspeh na dvorišču madridskega Atletica ni tako nepričakovan, saj gre vendarle za odlično ekipo, ki ji v zadnjem obdobju sledi pozitivna krivulja rezultatov na vseh frontah. A Barcelona je s predstavo vnovič razočarala in bila sredi Madrida povsem brezzoba. Po novi zaušnici pa naj status prvega trenerja ekipe Ronalda Koemana ne bi bil nič manj sporen. "Ostajam trener," Nizozemec sporoča katalonskim medijem o delu pogovora s predsednikom Joaom Laportom.

Nogometaši Atletico Madrida so v derbiju 8. kroga španskega prvenstva premagali Barcelono z 2:0. Strelca zadetkov sta bila Thomas Lemar v 23. minuti in Luis Suarez, ki je zadel pred odhodom na odmor. Medtem ko so branilci naslova s peto zmago popravili spodrsljaj iz prejšnjega kroga, so Katalonci doživeli novo razočaranje. Ob zgolj treh zmagah in treh neodločenih izidih imajo zdaj tudi en poraz in že pet točk zaostanka za vodilnima ekipama. Hkrati je Barcelona je v Ligi prvakov na uvodni tekmi izgubila z 0:3. Za armado Barcinih navijačev je slaba uteha dejstvo, da je blaugrana na Wandi Metropolitano uživala 70-odstotno posest žoge, a kljub temu, razen Phillippeja Coutinha v drugem polčasu, ni imela izrazitih priložnosti za zadetek.

Trener katalonskega ponosa Ronald Koeman je zaradi izključitve v prejšnjem krogu v Cadizu tekmo spremljal s tribune. Večkrat je po telefonu dajal napotke pomočnikom in nekajkrat se je zelo razburil, še posebej v prvem polčasu, ko so njegovi izbranci delovali kot razbita vojska. Že kar nekaj časa, sploh pa v napovedih pred tekmo v Madridu, se je merila stabilnost Koemanovega trenerskega stolčka ... Katalonski mediji so veselo sporočali, da je za Nizozemca prav derbi proti Atletom zadnja priložnost, da si, vsaj začasno reši kožo. Po zanesljivem porazu brez izstreljenega naboja se zdi, da je Koemanova usoda zapečatena, a 52-letni strokovnjak je prepričan, da bo še nekaj časa Barcin poveljnik.

"S predsednikom sem se slišal pred in po tekmi. Že pred dvobojem v Madridu sem prejel zagotovilo, da je moj status trden. Želel sem zagotovilo in ga tudi prejel, tako da sem miren," je iz prve ustrelil Koeman in dodal, da se sicer dobro počuti ter da se je njegova ekipa trudila proti Atletom, a žal ni bila nagrajena za dobro igro s kakšnim zadetkom. "Verjamem, da se pogovarjam z resnimi ljudmi, tako da bom predsednikovo zagotovilo jemal resno. Zatrdil je, da so imeli konkreten pogovor s sodelavci in se odločili, da spremembe na trenerskem mestu ne bo. Lepo je to slišati in vesel sem, da imam še naprej podporo," je El Mundo Deportivo prenesel Nizozemčeve besede. "Prepričan sem, da bomo skozi sezono samo še rasli, sploh ker se bodo vrnili nekateri poškodovani igralci. Določeni nogometaši v ekipi zaradi tega ne igrajo na svojih pozicijah, kar je tudi velika težava. Optimist sem, Barca bo kmalu precej boljša," napoveduje Ronald Koeman.

