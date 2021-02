Messi prišel, videl in rešil Barco: 'Vsakič naredi razliko'

Barcelona je potrdila, da si je srednji branilec Ronald Araujo na nedeljskem obračunu poškodoval gleženj. Urugvajec je igrišče v Sevilli zapuščal ob pomoči fizioterapevtov, po tekmi pa so mu nadeli tudi zaščitni "škorenj". Kako dolgo bo okreval, še ni znano, ga pa skorajda zagotovo ne bo na prvi tekmi osmine finala Lige prvakov proti Paris Saint-Germainu, ki bo 16. februarja (začetek studijskega dela na Kanalu A in VOYO bo ob 20.30 uri) gostoval na Camp Nouu.

Francisco Trincao si je izbral odličen trenutek za dosego prvega gola v majici Barcelone, ki je na gostovanju pri Betisu v dramatičnem slogu prišla do nove zmage v zaenkrat zelo uspešnem letu 2021. Trener Ronald Koemanse je odločil odpočiti Lionela Messijain Frenkieja de Jonga, morda je že razmišljal o prihajajočem prvem spopadu z Betisovim mestnim tekmecem Sevillo v polfinalu španskega pokala, ki sledi sredi tega tedna.

Koeman je že večkrat dejal, da ravno španski pokal predstavlja "najkrajšo pot" do kakšnega naslova v tej sezoni, v kateri so Katalonci ravno v Sevilli že izgubili finale španskega superpokala proti Athletic Bilbau. Po prvem polčasu na stadionu Benita Villamarina se je obetal nov dolg večer za Katalonce, saj so domačini po zadetku Borje Iglesiasa v 38. minuti celo povedli. A vse se je spremenilo, ko je Koeman po dobrih desetih minutah drugega polčasa v igro poslal Messija, ki je že v enem prvih napadov zadel za 1:1. Messi je nato z lepo podajo proti Jordiju Albisodeloval tudi pri zadetku Victorja Ruiza, ki je po ponesrečenem strelu Antoina Griezmanna nerodno zatresel lastno mrežo.

Ruiz se je nato sicer odkupil in v 75. minuti po prostem strelu Nabila Fekirja z glavo poravnal izid na 2:2, končni udarec pa nato ni pripadel Messiju, temveč še enemu levičarju v Barcini ekipi, Trincau, ki je po mesecih vse prej kot vzpodbudnih predstav za svoj novi klub zablestel z izjemnim strelom z roba kazenskega prostora, ki je po odboju od prečke končal za hrbtom domačega vratarja v 87. minuti.

Trincao: Soigralci so me ves čas vzpodbujali

"Želim si le pomagati, kakor lahko. Zelo sem vesel, da smo prišli do zmage," je v prvi izjavi po tekmi dejal redkobesedni Trincao, portugalski članski reprezentant, ki je v Katalonijo prišel iz Brage, katere član je pred dnevi postal tudi slovenski reprezentant Andraž Šporar.

"Soigralci so me ves čas vzpodbujali in vsi so mi čestitali za gol," je nadaljeval Trincao, ki je Barcelono na lestvici spet izstrelil pred večnega tekmeca Real Madrid, s katerim si ob sedmih točkah zaostanka za vodilnim Atleticom (ekipa Jana Oblaka ima dve tekmi manj) delita drugo mesto. "Spremenili smo naš pristop v drugem polčasu, to je bil najpomembnejši dejavnik v lovu na zmago. V prvem polčasu smo bili malce boječi in nismo dovolj tvegali,"je še povedal Trincao.