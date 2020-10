Koeman: V drugem polčasu nas ni bilo na igrišču

Ronald Koeman je utrpel prvi poraz odkar je prevzel vodenje Barcelone. Na gostovanju v Madridu je katalonski ponos tesno poražen (0:1) , potem ko je za domači Getafe v nadaljevanju iz enajstmetrovke zadel Jaime Mata. Barca je nastopila v skoraj idealni zasedbi, v najmočnejši postavi, a tudi to nji pomagalo. Prvi zvezdnik ekipeLionel Messi je v prvem polčasu zadel, okvir vrat, v nadaljevanju pa je imel najlepšo priložnost Antoine Griezmann. "V drugem polčasu sploh nismo bili na igrišču. Zdi se, kot da ne bi prišli iz slačilnice,"je bil po premiernem porazu v sezoni zelo razočaran nizozemski strateg na klopi katalonskega ponosa Koemann. "Ves čas smo izgubljali kontrolo, konstantno smo izgubljali žoge, na takšen način pa se igre na da razviti. Nasprotniku smo celo dovolili, da si je pripravil preveč resnih situacij pred našimi vrati," je opazil Koeman in hitel s komentarjem enajstmetrovke preko katere so tekmeci prišli do gola in zmage.