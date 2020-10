Koeman: Vsaka tekma bo poglavje zase; 'Juve'? Zanimivo bo

V taboru 'blaugrane' so si po burnem dogajanju v zadnjih tednih nekoliko oddahnili. Prvič zaradi uspešnega začetka nove klubske sezone na domačih tleh in drugič zaradi ugodnega žreba skupin za elitno Ligo prvakov, ki jim je za tekmece v skupini G namenil enega od favoritov za končno slavje, torinski Juventus, ter dva objektivno premagljiva nasprotnika – kijevski Dynamo in madžarski Ferencvaroš.

Strateg aktualnega španskega podprvaka Ronald Koeman žreb ocenjuje za atraktivnega, saj bo že v uvodnem delu tekmovanja njegovo moštvo na zelo zahtevni preizkušnji v dvobojih s torinskim Juventusom. "Italijanski državni prvak sam po sebi predstavlja zelo velik motiv za moje moštvo. Gre za zelo izkušeno zasedbo, ki bo storila vse, da v novi sezoni naredi še tisti korak ali dva več v primerjavi z minulimi. Toda ne smemo pozabiti na preostala dva tekmeca, ki prav tako posedujeta določeno kakovost," je uvodno oceno žreba podal nekdanji nizozemski selektor z začasnim delom v katalonski prestolnici, ki je v nadaljevanju na kratko spregovoril tudi o vnovičnem dvoboju po mnenju mnogih dveh še vedno najboljših nogometašev na svetu.