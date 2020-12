Koemana navdušila predstava Barce: Takšno ekipo želim videti

Ob zmagi nad Real Sociedadom, s katero so se Katalonci na lestvici Primere Division dvignili vse do petega mesta, je bil Ronald Koemanrazumljivo precej bolj zadovoljen s prvim polčasom, ko se je njegova Barcelona kljub odlično predstavi morala vračati po zaostanku, za katerega je z golom v 27. minuti poskrbel Willian Jose. A že v enem naslednjih napadov je izenačil Jordi Alba, po dolgem pregledovanju VAR-posnetkov pa je v 43. minuti obveljal tudi zadetek Frenkieja de Jonga.

Predstava rojaka, ki po lanski selitvi iz vrst Ajaxa zaenkrat na Camp Nouu še ni povsem prepričal dvomljivcev, je prav tako poskrbela za veselje Koemana, ki je stopil tudi v bran kapetanu Lionelu Messiju. Ta spet ni imel svojega večera, kar se tiče zaključkov akcij, je pa z zagnanostjo in nekaj požrtvovalnimi potezami pokazal precej drugačen obraz kot denimo nedavno v Ligi prvakov proti Juventusu, ko je bil s soigralci zgolj nemočen spremljevalec "šova" Cristiana Ronalda in soigralcev, ki so na Camp Nouu z zmago (3:0) osvojili tudi prvo mesto v skupini.

'Messi je garal'

"Prvi polčas je bil fantastičen, morali bi doseči več golov. Bili smo intenzivni, močno smo pritisnili nanje in pustili srce na igrišču," je bil po dvoboju na novinarski konferenci zadovoljen Koeman. "Real Sociedad je odličen na žogi, a mi smo mu jo vedno znova odvzeli, tako zelo dobro smo pritiskali nanje. Tekma je bila odprta, saj naši tekmeci znajo igrati zelo dobro, a nadzor smo imeli mi, zmaga pa je zaslužena," je nadaljeval.

"Messi? Takšno ekipo si želim videti. Vsak igralec je dal vse od sebe. Največja razlika je bila danes naša igra brez žoge, Messi pa je garal v tem pogledu, veliko je pritiskal, tako kot vsi ostali. Takšen odnos moramo imeti, ko žoge nimamo v naši posesti,"je dodal Koeman."Gotovo je bil to najboljši prvi polčas sezone. Glede na videno je bil rezultat 2:1 ob polčasu prenizek. Tekme vseeno ne moreš nadzirati vseh 90 minut, ko pa se je potrebno braniti, se je potrebno braniti. A s takšnim odnosom se bomo vrnili tja, kjer želimo biti. Če je s tem odnosom moč razmišljati tudi o prvenstvu? Da, jasno. Še dolgo je do konca. Odvisni smo od nas samih."

Alguacil: Tako agresivne Barce nismo videli res dolgo časa

Trener poraženega Sociedada, ki je do prvega mesta na lestvici prišel tudi po zaslugi niza devetih tekem brez poraza, Imanol Alguacil, je v zagnanosti gostiteljev videl tudi izkaz spoštovanja do njegovih varovancev.

"Tako dobre Barce nismo videli že res dolgo časa, še posebej v obrambi," je kolega Koemana in njegovo ekipo pohvalil Alguacil. "To pove veliko o njih in o spoštovanju, ki so ga izkazali tej tekmi. Tako agresivne Barce nismo videli res dolgo časa. Še Messija smo videli, kako se je metal po tleh in kradel žoge, podstavljal nogo, to pa vidimo zelo poredko," je dodal strateg trenutno drugouvrščene ekipe Primere Division.

Real Sociedad je po sredinem porazu predal vodilni položaj Atletico Madridu, oba imata 26 točk, Madridčani pa kar tri tekme manj od Baskov. Na tretjem mestu ima 26 točk tudi branilec naslova Real Madrid, ki pa je odigral dve tekmi več od mestnih tekmecev, pred peto Barcelono (20) je še Villarreal(22), ki je tako kot Real Madrid odigral tekmo več od Kataloncev.