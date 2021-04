Koeman: Storili bomo vse za Lea, zadnja je vedno predsednikova

Zadnji sestanek med Ronaldom Koemanom in predsednikom Joanom Laporto je bil na sporedu med reprezentančnim premorom, beseda pa naj bi tekla tudi o prihodnosti prvega zvezdnika Barcelone Lionela Messija ter tudi o možnih okrepitvah v poletnem prestopnem roku. Minuli konec tedna je odmeval tudi obisk očeta norveškega napadalca dortmundske Borussie, Erlinga Haalanda, ki se je skupaj z agentom Minom Raiolo na svoji evropski "turneji" najprej ustavil ravno v katalonski metropoli, preden se je karavana preselila v Madrid in na Otok.

A še pred razmišljanjem o Haalandu, ki je glede na trenutno finančno stanje kluba verjetno nedosegljiv, je veliko bolj pereče vprašanje novega vodstva situacija z (ne)podaljšanjem Messijeve pogodbe. 33-letni Argentinec, ki je nedavno postal nogometaš z največ nastopi v dresu Barce, se lahko že lep čas pogaja z morebitnimi novimi delodajalci, konec junija pa lahko Camp Nou zapusti celo brez odškodnine. Minuli poletni prestopni rok je minil povsem v znamenju Messijeve uradne zahteve za prestop, ki jo je prejšnje vodstvo Barcelone na čelu z osramočenim predsednikom Josepom Mario Bartomeuom zavrnilo.

Pomembno vprašanje, toda zdaj so bolj pomembne naslednje tekme

"To (Messijeva prihodnost, op. a.) je res pomembno vprašanje in storili bomo vse, kar lahko, da bi Leo v tem klubu preživel še veliko let," je na nedeljski novinarski konferenci dejal Koeman ob vprašanju, če bo klub postavil kakšen rok Argentincu za končno odločitev. "A v tem trenutku ne gre za naslednjo sezono, vse je v znamenju tekme z Real Valladolidom. Predsednik in njegovi ljudje se lahko ukvarjajo s prihodnostjo. Kot sem rekel pred nekaj tedni, smo reprezentančni premor izkoristili za sestanek s predsednikom in upravo ter se pogovorili o tej in naslednji sezoni. To se dogaja v vseh klubih po svetu, a skupaj z igralci sem osredotočen na tekme, ki nas čakajo."

Po poročanju ESPN želi Laporta počakati na rezultate interne revizije klubskega proračuna, preden bo argentinskemu zvezdniku uradno ponudil novo pogodbo. Laporta, ki se je po letu 2010 vrnil na predsedniški stolček kluba s Camp Noua, je večkrat poudaril, da si prihodnosti ne predstavlja brez nogometaša, ki od preboja v članskem nogometu še ni oblekel dresa nobenega drugega kluba. O tem je Laporta govoril tudi po zmagi na volitvah, kjer mu je podporo (nikoli sicer uradno) več kot očitno izrazil tudi Messi.

Si Haalanda sploh lahko privoščijo?

ESPN dodaja, da sta Paris Saint-Germain in Manchester City glavna kandidata, če bi se Messi odločil zamenjati klub. Možnosti Barcelone so zelo odvisne od tega, kako močno ekipo bi lahko sestavili Messiju, da bi se lahko z njo spet resno potegoval za osvojitev Lige prvakov, na katero v katalonski metropoli čakajo vse od zmage v Berlinu leta 2015. Koeman naj bi si želel pripeljati novega srednjega napadalca, ESPNpa trdi, da Haaland predstavlja "sanjsko" rešitev, a ob 1,2 milijarde evrov dolga in ogromnih plačah v članskem moštvu je vedno več takšnih, ki menijo, da je Norvežan vsaj v poletnem prestopnem roku za Barco preprosto nedosegljiv. Po zaslugi posebne klavzule bo Norvežanova cena naslednje leto sicer znašala borih 75 milijonov evrov, v primeru njegovega poletnega prestopa pa bi bila številka gotovo vsaj dvakrat višja.

"Govorili smo o prihodnosti te ekipe in končna odločitev o tem, če je kaj možno ali ni, je vedno odločitev predsednika upravnega odbora,"je dodal Koeman. "Ni na meni, da podam odgovor na to vprašanje, ker nisem vpleten v finančno situacijo kluba. Govorili smo o tem, kako lahko izboljšamo ekipo, zadnja odločitev pa je vedno predsednikova."