Koeman že pričel s čistko: prva žrtev Suarez, na 'odstrelu' tudi Rakitić, Umtiti in Vidal

Po poročanju katalonskega radia RAC1 je novopečeni trener Barce Ronald Koeman, ki je na mestu glavnega trenerja katalonskega ponosa zamenjal Quiqueja Setiena, po današnjem sestanku s športnim direktorjem Oscarjem Grauom in tehničnim sekretarjem Ramonom Planesom začel s pogovori z igralci, na katere ne bo več računal. Luisu Suarezunaj bi 57-letnik že sporočil, da ga ne vidi kot del ekipe, ki si jo želi sestaviti. Omenja se, da bi lahko Urugvajec odšel v Inter v zameno za Lautara Martineza in nekajdesetmilijonsko doplačilo ali pa v Ajax v zameno za vezistaDonnyja van de Beeka in dodatnih 20 milijonov evrov. Prav Koemanov rojak Van de Beek naj bi bil prvi na seznamu želja novopečenega trenerja Barce.