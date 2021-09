Koemanu po rdečem kartonu dve tekmi prepovedi vodenja ekipe

Glavni sodnik je Nizozemca izključil zaradi neprimernega obnašanja, ves čas naj bi prigovarjal četrtemu sodniku, nanj vpil in hodil na mesta, kamor ne bi smel. Ronald Koeman to zanika, trdi, da je sodnika le opozoril, da mora zaradi dveh žog na igrišču igro prekiniti.

"V Španiji dobiš rdeč karton brez prekrška," je na novinarski konferenci po tekmi dejal nekdanji nogometaš Barcelone in nizozemske reprezentance, ki na klopi katalonskega velikana preživlja težke trenutke, saj njegova ekipa ni zmagala na zadnjih treh prvenstvenih tekmah. Nizozemski strateg tako na klopi ne bo sedel na tekmah proti Levanteju in na derbiju proti Atleticu iz Madrida. Mnogi so prepričani, da klubsko vodstvo že išče njegovo zamenjavo.