PRENOS V ŽIVO: Vrnitev Mlakarja, bo Zahovič predstavil še koga?

Potem ko je Maribor prvič po 18 letih ostal brez evropskih kvalifikacij, so se turški lastniki odločili, da bodo nove uspehe lovili s staro garnituro, ki je pod Kalvarijo prinesla največje uspehe v zgodovini kluba.

Najprej se je na mesto športnega direktorja vrnil Zlatko Zahovič, le nekaj dni kasneje mu je sledil še najuspešnejši trener v zgodovini prve lige Darko Milanič, ki se je z vijoličastimi veselil kar šestih naslovov državnega prvaka.