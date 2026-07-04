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Zgodba se razvija

PRENOS V ŽIVO: Vrnitev Mlakarja, bo Zahovič predstavil še koga?

Maribor, 04. 07. 2026 10.37 pred eno minuto 1 min branja 2

Avtor:
J.B.
Zlatko Zahović

V Ljudskem vrtu pravkar poteka novinarska konferenca. Tema? Poletni prestopni rok. Po povratku Zlatka Zahoviča na mesto športnega direktorja se z Mariborom povezuje kar nekaj odmevnih slovenskih nogometnih imen, v klub pa sta že prišla Mihag Blažič in Jan Mlakar. Zelo verjetno bo danes predstavljen še kakšen novinec. Prenos novinarske konference na naši spletni strani.

Potem ko je Maribor prvič po 18 letih ostal brez evropskih kvalifikacij, so se turški lastniki odločili, da bodo nove uspehe lovili s staro garnituro, ki je pod Kalvarijo prinesla največje uspehe v zgodovini kluba.

Najprej se je na mesto športnega direktorja vrnil Zlatko Zahovič, le nekaj dni kasneje mu je sledil še najuspešnejši trener v zgodovini prve lige Darko Milanič, ki se je z vijoličastimi veselil kar šestih naslovov državnega prvaka.

Se v Ljudski vrt vrača Jan Mlakar?
Se v Ljudski vrt vrača Jan Mlakar?
FOTO: Damjan Žibert

Po skromnem petem mestu v prejšnji sezoni je jasno, da bodo morali v Ljudskem vrtu pošteno prevetriti neuglašeno zasedbo. Za zdaj najbolj odmevna okrepitev je brez dvoma dolgoletni slovenski reprezentant Miha Blažič.

Bojda je zelo blizu vrnitvi v Maribor tudi nekdaj najboljši strelec slovenskega prvenstva Jan Mlakar. Omenjalo se je še Petra Stojanovića, ki si je ime ustvaril prav v Zahovičevem Mariboru, in celo Žana Karničnika, ki se s Celjem ni razšel v najboljših odnosih.

Pričakuje se, da bo Zahovič že danes odgovoril na marsikatero vprašanje.

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Amor Fati
04. 07. 2026 11.27
Ne bi se čudil, če bi svojega sina.
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0 0
Boris Kavčič
04. 07. 2026 11.15
domača roba..brez pohančkov..
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0 0
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