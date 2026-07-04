PRENOS V ŽIVO: Vrnitev Mlakarja, bo Zahovič predstavil še koga?

Potem ko je Maribor prvič po 18 letih ostal brez evropskih kvalifikacij, so se turški lastniki odločili, da bodo nove uspehe lovili s staro garnituro, ki je pod Kalvarijo prinesla največje uspehe v zgodovini kluba.
Najprej se je na mesto športnega direktorja vrnil Zlatko Zahovič, le nekaj dni kasneje mu je sledil še najuspešnejši trener v zgodovini prve lige Darko Milanič, ki se je z vijoličastimi veselil kar šestih naslovov državnega prvaka.
Po skromnem petem mestu v prejšnji sezoni je jasno, da bodo morali v Ljudskem vrtu pošteno prevetriti neuglašeno zasedbo. Za zdaj najbolj odmevna okrepitev je brez dvoma dolgoletni slovenski reprezentant Miha Blažič.
Bojda je zelo blizu vrnitvi v Maribor tudi nekdaj najboljši strelec slovenskega prvenstva Jan Mlakar. Omenjalo se je še Petra Stojanovića, ki si je ime ustvaril prav v Zahovičevem Mariboru, in celo Žana Karničnika, ki se s Celjem ni razšel v najboljših odnosih.
Pričakuje se, da bo Zahovič že danes odgovoril na marsikatero vprašanje.
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