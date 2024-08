Kojić in Ratnik v en glas: Igralci smo ves čas verjeli v uspeh

Nogometaši Olimpije so z izjemno igro na povratni tekmi zadnjega predkroga kvalifikacij za Konferenčno ligo s 5:0 povsem nadigrali nebogljeno Rijeko in se s skupnim izidom 6:1 več kot prepričljivo in zasluženo uvrstili v ligaški del omenjenega tekmovanja. V taboru zmajev je bilo po veličastni predstavi pred polnimi tribunami stoženskega stadiona čutiti velik ponos in zadovoljstvo, kar sta v prvih odzivih potrdila mlada in obetavna Marcel Ratnik in Dino Kojić.