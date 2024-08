Kojić: Ljubljančanu igranje za Olimpijo pomeni uresničitev sanj

Nogometaši Celja, Olimpije in Maribora so pred dnevi na domačih tleh ugnali svoje mednarodne tekmece, v četrtek pa so pred njimi povratni kvalifikacijski obračuni 3. kroga v Ligi Evropa in Konferenčni ligi. Celjani bodo v okviru Evropske lige gostovali na Irskem, Ljubljančani in Mariborčani pa v Konferenčni ligi v Moldaviji in Srbiji.