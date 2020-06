Koke: Če ne bo Lige prvakov, smo prvaki mi

Madridski Atletico je bil ob prekinitvi prvenstva zaradi koronavirusa na šestem mestu La Lige, a do tretjega mesta ga ločita le dve točki. Za prvo Barcelono in drugim Realom (zaostaja le dve točki za velikim tekmecem) pa ima kar precejšen zaostanek, kar 13 točk. Realnost Atletica je boj za mesto v Ligi prvakov v naslednji sezoni, kar je dejal tudi prvi vratar moštva Jan Oblak. Špansko prvenstvo se je nadaljevalo 11. junija, Barcelona bo 13. junija gostovala pri Mallorci, Real Madrid bo dan kasneje gostil moštvo Eibarja, Atletico pa odhaja v goste k Athleticu iz Bilbaa.

"Najprej se moramo osredotočiti na La Ligo, saj se Liga prvakov ne bo nadaljevala pred avgustom. Naša pozornost je posvečena domačemu prvenstvu in boju za Ligo prvakov. Če nam to ne uspe, bo za nas to velik neuspeh," pravi kapetan moštva Koke, ki se zaveda tudi, da razplet lahko krojijo tudi poškodbe: "Več je tveganja, ker bo med tekmami manj počitka in tudi priprava na tekmo ne bo enaka, kot če bi igral prijateljske tekme z drugimi moštvi." Minus za igralce bodo tudi prazne tribune, vendar se eden ključnih igralcev Atletica zaveda odgovornosti: "Vedno mora biti v prvem planu zdravje, pred vsem drugim in dokler ne bodo rekli, da je varno igrati pred gledalci, moramo to spoštovati."

Njegove in klubske ambicije so velike tudi v zaključku Lige prvakov, kjer sicer še ni znano, kako bo potekalo."Ko se pogovarjam s prijatelji, jim povem, da je letošnja Liga prvakov Atleticova. Čeprav se ponavljam, je res to, da iz tekme v tekmo napredujemo in to nas dela boljše. Ne moremo spremeniti naše filozofije, gre za naš stil in tudi način življenja. Če v Ligi prvakov ne bo konca zaradi razmer, smo mi šampioni Lige prvakov. Tako kot v boksu, ker smo izločili aktualnega prvaka," je bil šaljiv Koke, ki ga do tega, da bo s soigralci dvignil prestižni pokal, čaka še precej zahtevnih nalog.