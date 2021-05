Koke miri navijače Atletica: Do konca sta še dve tekmi, to je ves svet

Varovanci Diega Simeoneja so sredin obračun začeli agresivno in zapravili nekaj priložnosti, nato pa zasluženo povedli, ko je v 16. minuti zadel Yannick Ferreira Carrasco . Dobrih deset minut kasneje se je po zadetku Angela Corree zdelo, da je tekma že odločena, toda Atletico je trepetal do konca. Igor Zubeldia je v 83. minuti znižal izid, a se je Oblak izkazal s šestimi obrambami, medtem ko je Portu zatresel tudi vratnico.

'Spektakularen posel'

"Utrujeni smo. Danes smo opravili spektakularen posel od začetka do konca, pri 2:0 pa smo naredili majhen korak nazaj proti koncu, a smo se močno potrudili za zmago," je dejal kapetan Atletica Koke. "To (zmagati, op. a.) smo morali narediti, ne glede na dobre in ne tako dobre trenutke, ki smo jih imeli. Vse se je vrtelo okoli treh točk, v nedeljo pa nas čaka še ena tekma," je dodal.

"Še dve tekmi imamo do konca, to je še ves svet,"je Koke še miril navijače, ki jih je bilo moč razločno slišati pred, med in po tekmi v okolici stadiona. "Prvenstvo je res izenačeno v teh zadnjih petih tekmah, kot smo vedno govorili, da bo. Vsi izgubljajo točke, ti tekmi sta za nas finala, tega smo dobili in zdaj nas v nedeljo čaka še en finala, v katerem želimo zmagati. Mi smo 'Atleti', če ne trpimo, to ne bi bili mi. Hvala navijačem, ki so prišli sem, in tistim, ki niso mogli priti. Potrebuješ svoje navijače za tisti dodaten atom moči, ki smo ga imeli v zadnjih desetih minutah, ko smo jih lahko slišali od zunaj. Hvaležni smo jim."

Simeone: Bilo je ganljivo

Simeone se je po tekmi že obrnil proti prihajajočemu koncu tedna, ko bi lahko v primeru ugodnih rezultatov Atletico že proslavljal drugi naslov pod njegovo taktirko na domačem obračunu z Osasuno.

"Potrebujemo počitek. Za vse je to izjemno naporna sezona in tudi končala se bo izjemno naporno zaradi vsega, kar preživljamo kot družba," je tekmo na novinarski konferenci ocenil Simeone. "Zelo hitro se je začelo (sezona, op. a.), mi tu nismo bili izjema. Gremo tekmo za tekmo in v nedeljo nas čaka ena, ki bo zelo pomembna za preostanek prvenstva," je nadaljeval.