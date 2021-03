Kokeza odstopil s položaja predsednika FSS

Srbija (na fotografiji dosedanji kapetan Dušan Tadić) že več let neuspešno lovi uvrstitev na evropsko prvenstvo, je pa igrala na zadnjem mundialu v Rusiji.

Kot je po poročanju srbske tiskovne agencija Tanjug Slaviša Kokezanavedel v izjavi za javnost, se je za odstop z mesta predsednika Srbske nogometne zveze (FSS) odločil po obtožbah in "brutalnih napadih" nanj ter zaradi branjenja časti in ugleda.

"Svoje sodelavce ter športno in nogometno javnost želim obvestiti, da odstopam z mesta predsednika FSS. To v želji, da reprezentanci omogočim potrebni mir. Pripravljen sem na nov boj in naredil bom vse, da demantiram napade na moje ime in osebnost," je dejal Kokeza.

Imeli so iste vrednote

Dodal je, da on ne bo nikoli sumljiv obraz za ljudi, s katerimi je skoraj 20 let delil iste vrednote.

"Upoštevajoč vse, kar se je v tem odnosu zgradilo, ni treba nikomur braniti Aleksandra Vučića (srbskega premierja, op. a.) in Srbije pred Slavišo Kokezo, ker Slaviša Kokeza je bil ob Aleksandru Vučiću in Srbiji, ko mnogi niso smeli ali želeli biti," je dodal Kokeza.

"Ponosen sem bil takrat in ponosen sem zdaj, ko se v javnosti pojavljajo nevarne neresnice, ki so seveda škodovale tudi funkciji, ki je več ne opravljam. Odstopam z mesta predsednika FSS, da bi se povsem posvetil iskanju pravice in resnice, ki bo moje vodilo v prihodnje," je še povedal Kokeza.

Srečen, da je reprezentanci 'zapustil' Stojkovića

S tem, poudarja Kokeza, želi FSS in reprezentanci, ki jo čaka začetek kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2022, zagotoviti mir in stabilnost, kar bi bilo lahko ključnega pomena pred tekmama z Irsko in Portugalsko, morda odločilnima tekmama za preboj na SP v Katarju 2022.

"Srečen in zadovoljen sem, da bo na tej poti srbsko reprezentanco vodilo po mojem mišljenju največje ime v naši nogometni zgodovini Dragan Stojković. Njemu in vsem na zvezi želim veliko uspeha v prihodnje," je zaključil Kokeza, ki je bil na čelu zveze skoraj pet let.

V njegovem mandatu se je Srbiji uspelo prebiti na SP 2018 v Rusiji.