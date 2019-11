Kokoš, ki jo je hrvaški nogometaš brcnil med tekmo, preživela

Hrvaško društvo za zaščito živali je včeraj na družbenem omrežju Facebook napadlo hrvaškega nogometaša Ivana Gazdeka, češ da je na nogometni zelenici med tekmo druge lige sisaško-moslavške županije namenoma ubil kokoš.

Trdili so, da je mladi nogometaš stekel proti kokošim, ki so zašle na igrišče, ter eno od njih, ki ji ni uspelo pravočasno pobegniti, brcnil z nogo in jo ubil. Nato jo je vrgel z igrišča. Sodnik mu je zaradi tega podelil rdeči karton, v njegovem klubu pa so napovedali, da ga ne bodo dodatno kaznovali.

Društvo, ki je nogometaša označilo za strahopetca, je napovedalo kazensko ovadbo zaradi uboja ali trpinčenja živali. Za tovrstno kaznivo dejanje je na Hrvaškem predvidena kazen tudi do enega leta zapora.