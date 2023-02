Kolaps Partizana v drugem polčasu, Lazio izločil Cluj

Nogometaši Partizana so končali svojo pot v Konferenčni ligi. Potem ko so prvo tekmo proti Šerifu v gosteh dobili z 1:0, so doma klonili z 1:3, pa čeprav so v 13. minuti celo povedli. Napredoval je tudi Lazio, ki je na gostovanju pri Cluju zadržal prednost s prve tekme (1:0).

icon-expand Nogometaši Šerifa so lani poleti iz evropskih kvalifikacij izločili Maribor, tokrat pa so bili usodni za beograjski Partizan. FOTO: AP Junak obračuna na Humski ulici je bil zagotovo Mouhamed Diop, ki je pri vodstvu Partizana najprej izsilil enajstmetrovko za izenačenje, potem pa z dvema zadetkoma poskrbel za veliki preobrat svojega kluba. V zadnjih minutah so črno-beli vse sile usmerili v napad, saj bi z golom izsilili podaljške, a jim ni uspelo. Edini gol za Partizan je v 13. minuti dosegel Quincy Menig. Rimski Lazio je proti Cluju zadržal prednost, ki si jo je priigral na prvi tekmi. Na Olimpicu je bilo 1:0, tokrat pa zadetkov nismo videli. Zanimivo je, da je bil v postavi gostov tudi Romano Mussolini, pravnuk fašističnega diktatorja Benita Mussolinija. Priložnosti za igro ni dobil, Maurizio Sarri se je namreč odločil za le dve zamenjavi. Golov prav tako nismo videli na povratnem obračunu med Dniprom-1 in AEK-om iz Larnake. Po zmagi na prvi tekmi (1:0) v naslednji krog napredujejo Ciprčani. Več sledi!