Kolarov bo od naslednje sezone v rdeče-belem

Aleksandar Kolarov, ki je v elitni Serie A odigral 92 tekem, je po navedbah italijanskih medijev, pritrjujejo jim tudi srbski, podpisal enoletno pogodbo s Crveno zvezdo z možnostjo podaljšanja še za eno leto. Kolarov, ki je pred sezono iz Rome za 1,5 milijona evrov prišel v Inter, je v karieri igral tudi za Čukarički, OFK Beograd, Lazio in Manchester City. Kolarov je črno-modre okrepil na zahtevo trenerja Antonia Conteja in pomagal klubu do naslova italijanskega prvaka, ki ga čakajo deset sezon. "Kolarov bo v Zvezdi letno prejel 600.000 evrov, podpisal pa bo enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja še za eno sezono. Za usluge izkušenega kapetana reprezentance so se zanimali tudi pri Veroni, a je odločilo prijateljstvo s trenerjem rdeče-belih Dejanom Stankovićem," pišejo srbski mediji.