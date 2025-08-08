Svetli način
Nogomet

Koliko bo Benjamin Šeško služil v Manchester Unitedu?

08. 08. 2025

M.D.
13

Bombastičen prestop Benjamina Šeška še vedno odmeva na Otoku. Čeprav je vse že zmenjeno in je jasno, da bo v prihodnje zastopal barve rdečih vragov, pogodba uradno še ni podpisana. Angleški mediji kljub temu poročajo o zneskih, ki jih bo slovenski zvezdnik prejemal vsak teden.

Po poročanju angleškega časnika The Sun bo Benjamin Šeško sedmi najbolje plačani nogometaš v ekipi Manchester Uniteda. Najvišjo plačo ima 33-letni brazilski vezist Casemiro, ki naj bi prejemal kar 400.000 evrov na teden.

Benjamin Šeško
Benjamin Šeško FOTO: AP

Sledi mu portugalski vezist Bruno Fernandes s 340.000 evri na teden. Nezaželeni krilni napadalec Jadon Sancho je skupaj z Masonom Mountom na tretjem mestu z 288.000 evri na teden. Peti je branilec Matthijs de Ligt (225.000 evrov), na šestem mestu najbolj plačanih igralcev Uniteda pa se je znašla nova okrepitev Matheus Cunha z 207.000 evri na teden.

Preberi še Šeška 'le' še uspešen zdravniški pregled loči od uradnega podpisa pogodbe

Tu nastopi slovenski napadalec, ki naj bi v naslednjih petih letih zaslužil 185.000 evrov na teden. V pogodbi pa naj bi bila prisotna klavzula, s katero bi se njegova plača povišala na 230.000 evrov na teden, če bi se klub iz Manchestra uvrstil v Ligo prvakov. Tudi če bo prejemal višji znesek, bo njegova plača še vedno občutno nižja od tiste Jana Oblaka pri Atletico Madridu, saj naj bi kapetan slovenske reprezentance v Madridu prejemal kar 400.000 evrov na teden.

Šeška 'le' še uspešen zdravniški pregled loči od uradnega podpisa pogodbe

