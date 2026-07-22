Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Koliko domačih je igralo? Največ za Brinje in Muro, najmanj za Koper

Ljubljana, 22. 07. 2026 11.24 pred 34 minutami 3 min branja 1

Avtor:
Jakob Batič
Nal Lan Koren

Nogometna zveza Slovenije je pred začetkom prvenstva še zaostrila pravilo, ki mladim doma vzgojenim nogometašem jamči prvoligaške minute. Že prvi krog pa je razkril, da številni klubi na domačine ne računajo najbolj. Kandidati za naslov so na repu lestvice klubov z največ slovenskimi nogometaši.

V prvi postavi Kopra so začeli le trije Slovenci.
V prvi postavi Kopra so začeli le trije Slovenci.
FOTO: NZS

Prvoligaško sezono sta v petek odprla povratnica med elito Nafta in lani drugouvrščeni Koper, ki tudi letos kotira zelo visoko.

V prvi postavi Lendavčanov je bilo osem slovenskih nogometašev, še trije so v igro vstopili s klopi. Na drugi strani so za kanarčke začeli le trije slovenski državljani (vratar Luka Baš, Josip Iličić in Leo Rimac), pri čemer je slednji v preteklosti nastopal za mlajše hrvaške zasedbe.

Za Muro in Brinje igralo 12 Slovencev

Aktualni prvaki iz Celja so obračun proti Muri začeli s petimi Slovenci, medtem ko je bilo na drugi strani v prvi postavi osem domačinov, še štirje pa so v igro vstopili s klopi.

V začetni postavi Brinja je bil tudi 22-letni Nikola Jovičević, ki ima en nastop za slovensko reprezentanco do 15 let, nazadnje pa je v selekciji U21 zastopal Črno goro. 

V soboto so izkupiček Nafte in Mure z devetimi Slovenci v prvi postavi izboljšali pri Brinju, ki sploh prvič igra med prvoligaši. Za krstne tri točke Grosupeljčanov sta poskrbela 20-letni Nal Koren in leto starejši Enej Marsetič, ki je bil eden od treh slovenskih rezervistov pri gostih. Na drugi strani je za Radomlje začelo šest Slovencev, v drugem polčasu pa so vstopili še štirje.

Mišo Brečko je v prvo postavo uvrstil pet rojakov.
Mišo Brečko je v prvo postavo uvrstil pet rojakov.
FOTO: NK Olimpija

V Stožicah le 11 domačinov

Ljubljanski mestni derbi je na igrišču začela polovica domačih nogometašev, pet na strani Olimpije in šest na strani Brava. Pri zmajih je v drugem polčasu od Slovencev priložnost dobil le Marko Brest, pri Šiškarjih pa sta vstopila Lan Štravs in povratnik na slovenske zelenice Aldin Jakupović.

Zadnji obračun prvega kroga smo spremljali v Kidričevem, kjer je domači Aluminij s sedmimi Slovenci v prvi postavi zdržal pritisk Maribora za uvodno točko (0:0). Trener vijoličastih Darko Milanič je v ogenj od prve minute poslal šest domačinov, še dva pa v nadaljevanju tekme.

Darko Milanič še ne more računati na Jana Mlakarja in Žana Karničnika. Če bi lahko, bi bilo število domačinov v prvi postavi zagotovo višje.
Darko Milanič še ne more računati na Jana Mlakarja in Žana Karničnika. Če bi lahko, bi bilo število domačinov v prvi postavi zagotovo višje.
FOTO: Luka Kotnik

Kakšen je torej izkupiček prvega kroga? Največ slovenskih nogometašev je zaigralo v dresu Brinja in Mure, in sicer skupno 12, sledi Nafta z enajstimi. Na negativnem delu seznama prednjači Koper. Za kanarčke sta poleg že omenjene trojice zaigrala le še rezervista Andraž Ruedl in Benjamin Adrović, ki pa je v igro vstopil v zadnji minuti.

Kandidati za naslov z najmanj Slovenci

Tudi preostali kandidati za naslov se ne morejo ravno pohvaliti, da so domačinom v prvem krogu ponudili obilo priložnosti. Za Olimpijo je zaigrala šesterica, za Celje sedmerica, za Maribor pa osmerica slovenskih nogometašev.

Novost med pravili obrodilo sadove

NZS je pred sezono dopolnila pravilo, po katerem mora v prvi postavi začeti vsaj en nogometaš, ki ima pravico nastopa za slovensko reprezentanco U21, pri čemer mora biti na igrišču vsaj prvi polčas. Tako smo se izognili neljubim situacijam iz prejšnjih sezon, ko so nekateri trenerji prvo menjavo opravili že v prvi minuti, le da so ustregli pravilniku NZS.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet prva liga slovenci tujci

Rešitelj strmoglavljenega italijanskega nogometa? Za Guardiolo pripravljajo bogastvo

Paredes ga je v finalu zasul z jezo, Gavi pa zdaj odgovarja

24ur.com Gregor Hrovat zadel s sredine igrišča, a ostal brez zmage
24ur.com NZS še zaostrila zloglasno pravilo o mladih igralcih
24ur.com Victor Sanchez za zgodovino
24ur.com 'Odločitev kluba je, da razprodaje igralcev ne bo!'
24ur.com Vse na enem mestu: štrije klubi s slovenskimi igralci v izločilne boje
24ur.com Šeško in Manchester United: se je Slovenec odločil narobe?
24ur.com Tudi Olimpijin podmladek v vrhu slovenskega klubskega nogometa
Priporoča
  • kosilnica
  • katolog 3
  • vrtne škarje
  • vrtna cev
  • čistilnik
  • katalog2
  • nosilec
  • sesekljalnik vej
  • vrtni hidrofor
  • žaga
  • katlog 1
  • slušalke
  • stolček
  • brusilnik
  • 15
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jugatneme
22. 07. 2026 12.56
Klubi so organizirani zato, da se mladina ukvarja s športom. Če v teh klubih domačih mladincev ni potem je že v osnovi zgrešeno. Kdo bo samo hodil na treninge če na tekmah ne ogra nikoli? Moralo bi biti omejeno število nedomačih igralcev na eni tekmi (recimo max 3 ali 5).
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Igralka bo kmalu prvič postala mamica
10 najbolj pogostih laži, ki jih boste slišali od svojega otroka
10 najbolj pogostih laži, ki jih boste slišali od svojega otroka
Princ George praznuje 13. rojstni dan: deček, ki ga čaka krona
Princ George praznuje 13. rojstni dan: deček, ki ga čaka krona
Zakaj današnji otroci sedijo več kot katera koli generacija prej?
Zakaj današnji otroci sedijo več kot katera koli generacija prej?
zadovoljna
Portal
Mama in hči: modni dvoboj, ki ga še dolgo ne bomo pozabili
Raziskava razkrila: kateri moški naj bi bili v razmerjih najbolj zvesti?
Raziskava razkrila: kateri moški naj bi bili v razmerjih najbolj zvesti?
5 položajev, ki lahko pomagajo ublažiti menstrualne krče
5 položajev, ki lahko pomagajo ublažiti menstrualne krče
Dnevni horoskop: Eno znamenje mora ostati odprto za nepričakovane priložnosti
Dnevni horoskop: Eno znamenje mora ostati odprto za nepričakovane priložnosti
vizita
Portal
Sanjsko ali nevarno? Resnica o intimnih odnosih v vodi
Kaj je food noise in zakaj ves čas razmišljamo o hrani?
Kaj je food noise in zakaj ves čas razmišljamo o hrani?
Zakaj se redimo? 10 ključnih vzrokov za hiter porast teže
Zakaj se redimo? 10 ključnih vzrokov za hiter porast teže
Znaki, da ste alergični na alkohol
Znaki, da ste alergični na alkohol
cekin
Portal
Takšen uspeh je v Sloveniji redek: slovensko podjetje naredilo velik razvojni preskok
Kaj pomeni uspešna upokojitev? Velika hiša, polna spominov, ali več svobode, manj stroškov in manj skrbi?
Kaj pomeni uspešna upokojitev? Velika hiša, polna spominov, ali več svobode, manj stroškov in manj skrbi?
Psihologi: Ljudje, ki denar raje porabijo za to, so pogosto srečnejši
Psihologi: Ljudje, ki denar raje porabijo za to, so pogosto srečnejši
Šest mesecev se je spuščal po toboganih in zaslužil 34.000 evrov
Šest mesecev se je spuščal po toboganih in zaslužil 34.000 evrov
moskisvet
Portal
Nekoč je životaril z eno kumaro na dan, danes ga pozna ves svet
Pasivna agresija v razmerju: kako prekiniti igro molka?
Pasivna agresija v razmerju: kako prekiniti igro molka?
Umrla je največja diva Jugoslavije: Občudoval jo je tudi Tito
Umrla je največja diva Jugoslavije: Občudoval jo je tudi Tito
Strela udari v trenutku: to so kraji, kjer ste najbolj ogroženi
Strela udari v trenutku: to so kraji, kjer ste najbolj ogroženi
dominvrt
Portal
Do konca julija opravite te tri stvari - vaše hortenzije bodo cvetele dlje in bolj bujno
Rjavi madeži na radiatorju? Rešitev se skriva v vašem hladilniku
Rjavi madeži na radiatorju? Rešitev se skriva v vašem hladilniku
Iz jugoslovanskih dnevnih sob v sodobne interierje: vrača se pozabljen dekorativni hit
Iz jugoslovanskih dnevnih sob v sodobne interierje: vrača se pozabljen dekorativni hit
Kaja in Karlo na Braču: dvorišče sta spremenila v sanjsko poletno oazo
Kaja in Karlo na Braču: dvorišče sta spremenila v sanjsko poletno oazo
okusno
Portal
To je najbolj umazan predmet v vaši kuhinji
Brezmesno kosilo iz ene ponve, ki ga boste želeli pripravljati znova in znova
Brezmesno kosilo iz ene ponve, ki ga boste želeli pripravljati znova in znova
Videti je kot sladica, v resnici pa je hranljiv zajtrk, ki ga pripravite že zvečer
Videti je kot sladica, v resnici pa je hranljiv zajtrk, ki ga pripravite že zvečer
Najboljše poletne enolončnice, ko je veliko zelenjave: preprosti recepti, ki jih imamo radi vsako leto
Najboljše poletne enolončnice, ko je veliko zelenjave: preprosti recepti, ki jih imamo radi vsako leto
voyo
Portal
Nesmrtni
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Dosje Jarak
Dosje Jarak
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1820