Koliko domačih je igralo? Največ za Brinje in Muro, najmanj za Koper

V prvi postavi Kopra so začeli le trije Slovenci. FOTO: NZS

Prvoligaško sezono sta v petek odprla povratnica med elito Nafta in lani drugouvrščeni Koper, ki tudi letos kotira zelo visoko. V prvi postavi Lendavčanov je bilo osem slovenskih nogometašev, še trije so v igro vstopili s klopi. Na drugi strani so za kanarčke začeli le trije slovenski državljani (vratar Luka Baš, Josip Iličić in Leo Rimac), pri čemer je slednji v preteklosti nastopal za mlajše hrvaške zasedbe.

Za Muro in Brinje igralo 12 Slovencev

Aktualni prvaki iz Celja so obračun proti Muri začeli s petimi Slovenci, medtem ko je bilo na drugi strani v prvi postavi osem domačinov, še štirje pa so v igro vstopili s klopi.

V začetni postavi Brinja je bil tudi 22-letni Nikola Jovičević, ki ima en nastop za slovensko reprezentanco do 15 let, nazadnje pa je v selekciji U21 zastopal Črno goro.

V soboto so izkupiček Nafte in Mure z devetimi Slovenci v prvi postavi izboljšali pri Brinju, ki sploh prvič igra med prvoligaši. Za krstne tri točke Grosupeljčanov sta poskrbela 20-letni Nal Koren in leto starejši Enej Marsetič, ki je bil eden od treh slovenskih rezervistov pri gostih. Na drugi strani je za Radomlje začelo šest Slovencev, v drugem polčasu pa so vstopili še štirje.

Mišo Brečko je v prvo postavo uvrstil pet rojakov. FOTO: NK Olimpija

V Stožicah le 11 domačinov

Ljubljanski mestni derbi je na igrišču začela polovica domačih nogometašev, pet na strani Olimpije in šest na strani Brava. Pri zmajih je v drugem polčasu od Slovencev priložnost dobil le Marko Brest, pri Šiškarjih pa sta vstopila Lan Štravs in povratnik na slovenske zelenice Aldin Jakupović. Zadnji obračun prvega kroga smo spremljali v Kidričevem, kjer je domači Aluminij s sedmimi Slovenci v prvi postavi zdržal pritisk Maribora za uvodno točko (0:0). Trener vijoličastih Darko Milanič je v ogenj od prve minute poslal šest domačinov, še dva pa v nadaljevanju tekme.

Darko Milanič še ne more računati na Jana Mlakarja in Žana Karničnika. Če bi lahko, bi bilo število domačinov v prvi postavi zagotovo višje. FOTO: Luka Kotnik

Kakšen je torej izkupiček prvega kroga? Največ slovenskih nogometašev je zaigralo v dresu Brinja in Mure, in sicer skupno 12, sledi Nafta z enajstimi. Na negativnem delu seznama prednjači Koper. Za kanarčke sta poleg že omenjene trojice zaigrala le še rezervista Andraž Ruedl in Benjamin Adrović, ki pa je v igro vstopil v zadnji minuti.

Kandidati za naslov z najmanj Slovenci

Tudi preostali kandidati za naslov se ne morejo ravno pohvaliti, da so domačinom v prvem krogu ponudili obilo priložnosti. Za Olimpijo je zaigrala šesterica, za Celje sedmerica, za Maribor pa osmerica slovenskih nogometašev.

Novost med pravili obrodilo sadove

NZS je pred sezono dopolnila pravilo, po katerem mora v prvi postavi začeti vsaj en nogometaš, ki ima pravico nastopa za slovensko reprezentanco U21, pri čemer mora biti na igrišču vsaj prvi polčas. Tako smo se izognili neljubim situacijam iz prejšnjih sezon, ko so nekateri trenerji prvo menjavo opravili že v prvi minuti, le da so ustregli pravilniku NZS.