Koliko prinaša uvrstitev med angleško elito?

Za primerjavo, kot nagrado za zmago v Ligi prvakov bosta bodisi Tottenham bodisi Liverpool na svoj račun prejela "le" 4 milijone evrov. Sicer so nagrade v najelitnejšem evropskem tekmovanju že prej bistveno zajetnejše – za preboj v finale ekipi prejmeta po 15, za polfinale pa 12 milijonov –, a se le-te niti slučajno ne morejo primerjati z nagradami za preboj v Premier League. Zakaj?

Vsaki ekipi vsaj 90 milijonov

Večina denarja se v otoški nogomet steče z računa astronomskih televizijskih pravic. Letos zadnjeuvrščeni Huddersfield je bil upravičen do nagrade 90 milijonov evrov samo zaradi nastopanja v Premier League. Gre za znesek, do katerega so upravičene vse ekipe v angleški ligi in ki bo naslednjo sezono še za slabih 20 milijonov višji. Za osvojeno zadnje mesto je nato Huddersfield prejel dobra dva milijona bonusa, dodatnih 14 pa zaradi števila prenosov v živo. V naslednjih dveh sezonah bo moštvu Jona Gorenca Stankovića pripadlo še 85 milijonov nadomestila, ki jih liga izplačuje izpadlim klubom. Največ, 170 milijonov, so v letošnji sezoni Premier League sicer zaslužili pri Liverpoolu.