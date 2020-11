Kolobarič in Vuk zrežirala preobrat Domžal

Nogometaši Aluminija so v zaostali tekmi 9. kroga Prve lige Telekom Slovenije doma izgubili z Domžalami z 1:2 (1:0). Domžalčani so še drugič zapovrstjo v Kidričevem prišli do zmage po preobratu. Po julijski zmagi s 5:2 so tokrat po polčasu zaostajali z 0:1, v nadaljevanju pa zaigrali precej bolje in prišli do treh točk, s katerimi so z osmega napredovali na sedmo mesto, medtem ko Aluminij ostaja na dnu prvenstvene lestvice.

Prvi polčas bi lahko v celoti minil brez pravih priložnosti, a je v zaključku Aluminij vendarle povedel. Žoga je ob predložku z leve strani zgrešila cilj, zgrešili pa so jo tudi branilci Domžal, ki so Marcelu Čermaku omogočili novo podajo v sredino, kjer je bil iz neposredne bližine natančen 18-letni David Flakus Bosilj. V drugi del so gosti vstopili odločno. Dario Kolobarič je v 51. minuti odlično prodrl, si pripravil strel, a zadel le zunanji del mreže. Bolj natančen je bil le dobro minuto kasneje, ko je po podaji Andraža Žiniča z glavo neubranljivo zadel v zgornji levi kot vrat Janžekoviča. Domžalčani so imeli šest minut kasneje priložnost za vodstvo, potem ko je Petek podrl Kolobarića v kazenskem prostoru, sodniku Šmajcu pa ni preostalo drugega, kot da pokaže na belo točko. Na veselje domačih se je izkazal Janžeković, ki mu je strel Ibričića uspelo odbiti. Sledilo je nekaj nenatančnih strelov od daleč. Jakupović je poskusil za Domžale, za Aluminij pa je bil nenatančen Jakšić. Je pa bil Jakupović v precej boljšem položaju v 73. minuti, a je s sedmih metrov meril visoko prek vrat. Nato so do vodstva, in kot se je izkazalo v nadaljevanju tudi do treh točk, prišli gosti. Po odvzeti žogi na sredini igrišča je Kolobarič na robu kazenskega prostora našel rezervista Slobodana Vuka, ki je mojstrskim zaključkom premagal kot vkopanega Janžekovića. V 12. krogu bodo Domžalčani 22. novembra gostili Celjane, medtem ko bodo isti dan Kidričani gostili Tabor Sežano. Izid:

Aluminij -Domžale 1:2 (1:0) icon-expand