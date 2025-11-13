Kolotilo: Klub ni zainteresiran za pogovore o odhodu Riere

Namigovanja na odhod Alberta Riere pred pomembno evropsko tekmo so v Celju postala že prava stalnica. Nič drugače ni bilo niti pred obračunom z varšavsko Legio, ko so srbski mediji že trdili, da je Španec sklenil pogodbo s Crveno zvezdo in da bo ob zimskem premoru sedel na klop beograjskega velikana.

Riero se je povezovalo tudi z zagrebškim Dinamom in Spartakom iz Moskve, a tudi to so bile očitno zgolj in samo govorice, saj je predsednik Celja Valerij Kolotilo poudaril, da klub ni zainteresiran za pogovore o odhodu Španca.