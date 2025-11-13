Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Kolotilo: Klub ni zainteresiran za pogovore o odhodu Riere

Celje, 13. 11. 2025 09.38 | Posodobljeno pred 45 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
S.V.
Komentarji
2

Španski trener Albert Riera na klopi Celja piše izjemno zgodbo, zato ni čudno, da se je v zadnjih tednih pogosto namigovalo o njegovem odhodu. Povezovalo se ga je s Crveno zvezdo, zagrebškim Dinamom in Spartakom iz Moskve, a Španec je še vedno v knežjem mestu, kjer ima sklenjeno pogodbo do konca sezone. Njegov odhod je še enkrat jasno zanikal predsednik celjskega kluba Valerij Kolotilo.

Albert Riera
Albert Riera FOTO: Luka Kotnik

Namigovanja na odhod Alberta Riere pred pomembno evropsko tekmo so v Celju postala že prava stalnica. Nič drugače ni bilo niti pred obračunom z varšavsko Legio, ko so srbski mediji že trdili, da je Španec sklenil pogodbo s Crveno zvezdo in da bo ob zimskem premoru sedel na klop beograjskega velikana.

Riero se je povezovalo tudi z zagrebškim Dinamom in Spartakom iz Moskve, a tudi to so bile očitno zgolj in samo govorice, saj je predsednik Celja Valerij Kolotilo poudaril, da klub ni zainteresiran za pogovore o odhodu Španca.

Valerij Kolotilo
Valerij Kolotilo FOTO: Profimedia

"Rad bi dokončno razjasnil trenutno situacijo in vse prihodnje, ki se bodo pojavile vsakič, ko se bo ambiciozen klub iz Balkana ali tujine znašel v težavah ali v iskanju novega trenerja. NK Celje nikoli ni postavil cene oziroma želene odškodnine za Alberta Riero, saj klub ni zainteresiran za pogovore o njegovem odhodu," je povedal Kolotilo.

Celjski predsednik je dejal, da Celje pod vodstvom Riere napreduje iz dneva v dan. "Prav tako vsak dan raste spoštovanje do kluba v Sloveniji in v Evropi. Skupaj s trenerjem smo na pravi poti. O tem pričajo rezultati, saj smo na vrhu lestvice v domačem prvenstvu in tik pod vrhom v Konferenčni ligi. Naš cilj je v vseh treh tekmovanjih iti do konca. Zakaj bi želeli razdirati nekaj, kar deluje? Cene za Alberta ne postavljamo, ker je stališče kluba takšno, da Albert ostaja," je bil jasen Kolotilo.

nogomet kolotilo celje riera
Naslednji članek

Ancelotti: Kroosa in Modrića ne moreš nadomestiti

Naslednji članek

Oscar omedlel zaradi težav s srcem, nadaljevanje kariere pod vprašajem

  • bf_24ur_v2-01_01
  • bf_24ur_v2-02_02
  • bf_24ur_v2-03_03
  • bf_24ur_v2-04_04
  • bf_24ur_v2-05_05
  • bf_24ur_v2-06_06
  • bf_24ur_v2-07_07
  • bf_24ur_v2-08_08
  • bf_24ur_v2-09_09
  • bf_24ur_v2-10_10
  • bf_24ur_v2-11_11
  • bf_24ur_v2-12_ok
  • bf_24ur_v2-13_OK-OK
  • bf_24ur_v2-14_ok_ok
  • bf_24ur_v2-15_ok_ok
  • bf_24ur_v2-16_ok_ok
  • bf_24ur_v2-17_ok_ok
  • bf_24ur_v2-18_ok_ok
  • bf_24ur_v2-19_OK_ok
  • bf_24ur_v2-20_20
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Roadkill
13. 11. 2025 10.24
Zaineresiran bo edino v primeru primerne vsote sem prepričan
ODGOVORI
0 0
Spijuniro Golubiro
13. 11. 2025 09.50
+1
Na dieto bo treba
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330