Kolotilo: Klub ni zainteresiran za pogovore o odhodu Riere

Namigovanja na odhod Alberta Riere pred pomembno evropsko tekmo so v Celju postala že prava stalnica. Nič drugače ni bilo niti pred obračunom z varšavsko Legio, ko so srbski mediji že trdili, da je Španec sklenil pogodbo s Crveno zvezdo in da bo ob zimskem premoru sedel na klop beograjskega velikana.
Riero se je povezovalo tudi z zagrebškim Dinamom in Spartakom iz Moskve, a tudi to so bile očitno zgolj in samo govorice, saj je predsednik Celja Valerij Kolotilo poudaril, da klub ni zainteresiran za pogovore o odhodu Španca.
"Rad bi dokončno razjasnil trenutno situacijo in vse prihodnje, ki se bodo pojavile vsakič, ko se bo ambiciozen klub iz Balkana ali tujine znašel v težavah ali v iskanju novega trenerja. NK Celje nikoli ni postavil cene oziroma želene odškodnine za Alberta Riero, saj klub ni zainteresiran za pogovore o njegovem odhodu," je povedal Kolotilo.
Celjski predsednik je dejal, da Celje pod vodstvom Riere napreduje iz dneva v dan. "Prav tako vsak dan raste spoštovanje do kluba v Sloveniji in v Evropi. Skupaj s trenerjem smo na pravi poti. O tem pričajo rezultati, saj smo na vrhu lestvice v domačem prvenstvu in tik pod vrhom v Konferenčni ligi. Naš cilj je v vseh treh tekmovanjih iti do konca. Zakaj bi želeli razdirati nekaj, kar deluje? Cene za Alberta ne postavljamo, ker je stališče kluba takšno, da Albert ostaja," je bil jasen Kolotilo.
