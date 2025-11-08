Svetli način
Nogomet

Kolotilo: Riera bi v Rusiji dobil dvakrat več kot v Beogradu

Celje, 08. 11. 2025 08.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , L.M.
Komentarji
0

Celje je v četrtkovi tekmi Konferenčne lige prišlo do zmage proti varšavski Legiji. Ob odličnem drugem mestu v Evropi, grofje kraljujejo v slovenskem prvenstvu, kjer imajo na vrhu lestvice devet točk prednosti pred drugouvrščenim Mariborom. Že dolgo časa pa so močne govorice o odhodu dirigenta celjskih uspehov Alberta Riere v srbsko prestolnico.

Albert Riera
Albert Riera FOTO: NK Celje

Valerij Kolotilo si Celje že v naslednji sezoni želi videti v prestižni Ligi prvakov. Na poti do uvrstitve med evropsko elito Grofe čaka nešteto izzivov, eden glavnih bo zadržati španskega trenerja Alberta Riero, ki je dodobra spremenil miselnost v slovenskem prostoru. Za Riero, ki ima pogodbo s Celjem sklenjeno do konca te sezone, naj bi vladalo veliko zanimanje tujih klubov, v javnosti krožita predvsem imeni Crvene zvezde in moskovskega Spartaka.

Andrij Kolotilo
Andrij Kolotilo FOTO: Damjan Žibert

Pri Beograjčanih gre za zdaj bolj za medijske pritiske, saj, kot zatrjuje Kolotilo, celjskega kluba še niso kontaktirali, ruski klubi pa imajo, zaradi svojega neudejstvovanja v evropskih tekmovanjih, težave privabiti mlade trenerje med svoje vrste.

Iz Beograda naj bi Španec dobil 1,6 milijona evrov težko ponudbo. Po besedah Kolotila pa naj bi se nekdanjemu strategu Olimpije, finančno bolj splačalo oditi v Rusijo: "Riera z nami nima slabe pogodbe, tako da tudi številke, o katerih so pisali mediji glede Crvene zvezde, niso presenečenje zanj. V Rusiji bi dobil celo dvakrat več. Jaz bom poskusil narediti vse, da bo Albert čim dlje ostal v Celju. To, jasno, pomeni več stroškov za klub, ampak na koncu se to lahko izplača," je poudaril.

Albert Riera in Franko Kovačević
Albert Riera in Franko Kovačević FOTO: Profimedia

V klubu so dogovorjeni, da se glede podaljšanja pogodbe s trenerjem pogovorijo čez kakšen mesec. "Realno pričakujemo še kakšne ponudbe zanj, ampak trenutno smo osredotočeni na tekočo sezono, s tekmami konferenčne lige na čelu."

A mogoč je tudi drugačen scenarij in odhod Španca, za prihodnost Celja pa se Kolotilo ne boji. "Ne smemo pozabiti, da imamo zelo dobro ekipo. Ta ima slovenske reprezentante, litovskega, beloruskega, mlade fante, vrnili smo nekaj vrhunskih slovenskih igralcev iz tujine. Mi smo smetana slovenskega nogometa. Ekipa pa je temelj, na katerem gradi trener. Če bo v prihodnje dobil priložnost kateri drugi strateg, bo dobil priložnost delati na močnem temelju."

andrij kolotilo albert riera celje konferenčna liga
