Kolotilo: Riera bi v Rusiji dobil dvakrat več kot v Beogradu

Valerij Kolotilo si Celje že v naslednji sezoni želi videti v prestižni Ligi prvakov. Na poti do uvrstitve med evropsko elito Grofe čaka nešteto izzivov, eden glavnih bo zadržati španskega trenerja Alberta Riero , ki je dodobra spremenil miselnost v slovenskem prostoru. Za Riero, ki ima pogodbo s Celjem sklenjeno do konca te sezone, naj bi vladalo veliko zanimanje tujih klubov, v javnosti krožita predvsem imeni Crvene zvezde in moskovskega Spartaka.

Pri Beograjčanih gre za zdaj bolj za medijske pritiske, saj, kot zatrjuje Kolotilo, celjskega kluba še niso kontaktirali, ruski klubi pa imajo, zaradi svojega neudejstvovanja v evropskih tekmovanjih, težave privabiti mlade trenerje med svoje vrste.

Iz Beograda naj bi Španec dobil 1,6 milijona evrov težko ponudbo. Po besedah Kolotila pa naj bi se nekdanjemu strategu Olimpije, finančno bolj splačalo oditi v Rusijo: "Riera z nami nima slabe pogodbe, tako da tudi številke, o katerih so pisali mediji glede Crvene zvezde, niso presenečenje zanj. V Rusiji bi dobil celo dvakrat več. Jaz bom poskusil narediti vse, da bo Albert čim dlje ostal v Celju. To, jasno, pomeni več stroškov za klub, ampak na koncu se to lahko izplača," je poudaril.