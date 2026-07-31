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Nogomet

Velika vrnitev in še večje besede: Kolotilo prepričan, da je Verbič najboljši

Celje, 31. 07. 2026 20.27 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Š.Z.
Andrij Kolotilo

V Celje se po več kot desetletju igranja v tujini vrača Benjamin Verbič, ki je z grofi podpisal štiriletno pogodbo. Predsednik Celjanov Valerij Kolotilo je ob tem poudaril, da v klubu Verbiča izjemno cenijo, v njem vidijo pomembnega nosilca ekipe in ga po njegovem mnenju smatrajo za najboljšega igralca v Sloveniji.

Predsednik Celja Valerij Kolotilo je predstavil novo okrepitev grofov – slovenskega reprezentanta Benjamina Verbiča. Kolotilo je ob tem razkril, da so si njegov povratek želeli že dlje časa, ob vrhunskih nogometnih kakovostih pa je posebej poudaril tudi Verbičevo pripadnost klubu. "Prvič smo se srečali, ko je bil Benjamin še v Dinamu, mi pa smo bili na pripravah v Turčiji. Predstavili so mi ga kot najboljšega igralca Celja v vsej zgodovini. S tem se strinjam, mogoče lahko Svit Sešlar stori več," je dejal in dodal: "Že pred kakšnim letom smo se pogovarjali o možnostih, zdaj se je izšlo in veseli smo, da se je zdaj zgodilo."

Valerij Kolotilo
Valerij Kolotilo
FOTO: 24ur.com

Verbič, produkt celjske nogometne šole, je za člansko ekipo grofov nastopal med letoma 2011 in 2015. Nato je sledil odmeven prestop v København, s katerim se je začela njegova več kot desetletje dolga kariera v tujini.

"Podpisali smo štiriletno pogodbo. Benjamin bo temelj Celja. To je najboljši igralec v Sloveniji, zame to ni sporno," je bil na predstavitvi 32-letnika jasen Kolotilo, ki verjame, da bo Verbič svojo kakovost hitro dokazal tudi na igrišču.

Benjamin Verbič
Benjamin Verbič
FOTO: Miro Majcen

Ob tem je izpostavil, da se Verbič v knežje mesto ni vrnil zato, da bi se sprostil, temveč da bo izziv pri slovenskih prvakih vzel skrajno resno. "Benjamin ni upokojenec, ki je z eno nogo na igrišču in z drugo v gostilni. Ima tristo odstotkov profesionalnosti in kakovosti," je poudaril Kolotilo.

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