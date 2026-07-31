Velika vrnitev in še večje besede: Kolotilo prepričan, da je Verbič najboljši

Predsednik Celja Valerij Kolotilo je predstavil novo okrepitev grofov – slovenskega reprezentanta Benjamina Verbiča. Kolotilo je ob tem razkril, da so si njegov povratek želeli že dlje časa, ob vrhunskih nogometnih kakovostih pa je posebej poudaril tudi Verbičevo pripadnost klubu. " Prvič smo se srečali, ko je bil Benjamin še v Dinamu, mi pa smo bili na pripravah v Turčiji. Predstavili so mi ga kot najboljšega igralca Celja v vsej zgodovini. S tem se strinjam, mogoče lahko Svit Sešlar stori več, " je dejal in dodal: "Že pred kakšnim letom smo se pogovarjali o možnostih, zdaj se je izšlo in veseli smo, da se je zdaj zgodilo."

Verbič, produkt celjske nogometne šole, je za člansko ekipo grofov nastopal med letoma 2011 in 2015. Nato je sledil odmeven prestop v København, s katerim se je začela njegova več kot desetletje dolga kariera v tujini.

"Podpisali smo štiriletno pogodbo. Benjamin bo temelj Celja. To je najboljši igralec v Sloveniji, zame to ni sporno," je bil na predstavitvi 32-letnika jasen Kolotilo, ki verjame, da bo Verbič svojo kakovost hitro dokazal tudi na igrišču.