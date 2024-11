Kolumbija v 96. minuti izenačila, Ugarte v 101. minuti poskrbel za 3:2

Urugvajci so vodili z 2:1, nato pa je v šesti minuti sodnikovega podaljška izenačil Andres Gomez. A drame po ogledu Vara in dolgi prekinitvi v Montevideu še ni bilo konec, Urugvajci so v 101. minuti poslali dolgo žogo pred gol Kolumbijcev, kjer je vezist Manchester Uniteda Manuel Ugarte prišel do svojega prvega reprezentančnega zadetka, s katerim je prinesel tri točke domačim.