Kolumbija v Quitu prejela pol ducata golov, Brazilija slavila v Montevideu

Brazilci so v Montevideo dopotovali brez prvega zvezdnika reprezentance Neymarja , medtem ko pri domačih zaradi okužbe z novim koronavirusom ni bilo Luisa Suareza . Petkratne svetovne prvake je v vodstvo v 33. minuti popeljal vezist Juventusa Arthur , ki je zadel z roba kazenskega prostora. Za povišanje vodstva je z glavo po podaji Renana Lodija še pred polčasom poskrbel Richarlison . Do konca se izid ni spremenil, v napetem ozračju derbija skupaj kar sedemkratnih svetovnih prvakov pa je v drugem polčasu rdeči karton pri domačih prejel napadalec Manchester Uniteda Edinson Cavani . Brazilci imajo po četrti zmagi na prav toliko tekmah popoln izkupiček 12 točk, sledijo pa jim Argentinci, ki imajo dve manj po zmagi proti Peruju z 2:0. Odločitev je prav tako padla že v prvem polčasu, ko sta v 17. in 28. minuti zadela Nicolas Ivan Gonzalez in Lautaro Martinez . Gonzalez, sicer član Stuttgarta, je zadel po močnem strelu z levico, nogometaš Interja Martinez pa je bil natančen po preigravanju vratarja Pedra Galleseja . Prvi zvezdnik reprezentance Lionel Messi ostaja pri enem zadetku v teh kvalifikacijah za nastop v Katarju leta 2022. V četrtem krogu si je polom na visoki nadmorski višini privoščila Kolumbija. Ta je v Quitu (2800 m) proti Ekvadorcem doživela poraz z 1:6.

Za Kolumbijce je tik pred polčasom na 1:4 znižal James Rodriguez z bele točke. Pred tem so zadeli Robert Arboleda, Angel Delgado, Michael Martinez inXavier Arreaga. V drugem polčasu sta sol na rane Kolumbijcev dodala še soigralec Andraža Šporarja pri SportinguGonzalo Plata ter Pervis Estupinan.

Ekvadorci so po treh zmagah zapovrstjo tretji na lestvici z devetimi točkami, sledijo pa Paragvajci s šestimi, potem ko so remizirali z zadnjeuvrščeno Bolivijo (2:2). Urugvaj zaseda peto mesto, še naprej pa pravo formo iščejo Čilenci, ki so šesti.

Ti so v Venezueli, ki pred tem ni vknjižila niti točke, izgubili z 1:2 in imajo še naprej štiri točke. Venezuela, za prve tri točke sta zadela Luis Mago in Salomon Rondon, je na lestvici uvrščena za Čilom in Kolumbijo na osmem mestu.

Izidi, 4. krog:

Ekvador - Kolumbija 6:1(4:1)

Venezuela - Čile 2:1(1:1)

Paragvaj - Bolivija 2:2 (1:2)

Urugvaj - Brazilija 0:2 (0:2)

Peru - Argentina 0:2(0:2)



Lestvica:

1. Brazilija 4 4 0 0 12:2 12

2. Argentina 4 3 1 0 6:2 9

3. Ekvador 4 3 0 1 13:6 9

4. Paragvaj 4 1 3 0 6:5 6

5. Urugvaj 4 2 0 2 7:7 6

6. Čile 4 1 1 2 6:6 4

7. Kolumbija 4 1 1 2 6:11 4

8. Venezuela 4 1 0 3 2:6 3

9. Peru 4 0 1 3 4:10 1

10. Bolivija 4 0 1 3 5:12 1

* Opomba: prve štiri ekipe na lestvici si neposredno zagotovijo nastop na SP 2022, petouvrščena gre v dodatne medcelinske kvalifikacije proti prvaku Oceanije