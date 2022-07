Kolumbija z zmago nad Argentino že na mundial 2023 in OI 2024

Čeprav so imele Argentinke pobudo, pa so bile gostiteljice v mestu Bucaramanga tiste, ki so si z golom priigrale ne le mundiala, temveč tudi olimpijske igre. Kolumbijke se bodo v finalu Cope Americe pomerile z boljšimi iz dvoboja med Brazilkami in Paragvajkami.

Južnoameriško prvenstvo zagotavlja tri neposredne uvrstitve na SP 2023, ki bo v Avstraliji in na Novi Zelandiji, ter dve na OI 2024 v Parizu. Za tretjo vozovnico za SP se bosta pomerili Argentina in poraženka dvoboja Brazilija - Paragvaj.