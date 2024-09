Kolumbijci ugnali Argentince, nov boleč poraz Brazilije

Južnoameriški nogometni velesili Argentina in Brazilija sta v osmem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo zabeležili poraza. Aktualni svetovni prvaki so z 1:2 izgubili na gostovanju pri Kolumbiji, Brazilija pa z 0:1 na gostovanju v Paragvaju. Argentinci so kljub porazu zadržali vodstvo na lestvici, Brazilija pa je šele peta.

Brazilci v kvalifikacijah ne blestijo. V Asuncionu so sicer imeli terensko premoč, a so bili neučinkoviti, tako da je gol Diega Gomeza Paragvajcem zadostoval za tri točke. Rezultati Paragvajcev so res zanimivi, na osmih tekmah so dosegli le dva gola, tri pa prejeli, dvakrat so zmagali z 1:0, trikrat so se s tekmeci razšli brez golov, trikrat pa so izgubili z 0:1.