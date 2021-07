Kolumbiji tretje mesto na Copi Americi

Peru je povedel ob izteku prvega dela, ko je po hitrem protinapadu zadel Victor Yotun. Kolumbija je izenačila v 49. minuti, ko je s prostim strelom zadel Juan Cuadrado, nogometašu Juventusa pa so pomagali tudi Perujci, ki so naredili luknjo v živem zidu. Luis Diaz je nato v 66. minuti po hitrem protinapadu poskrbel za vodstvo Kolumbije, še pred tem pa je Gianluca Lapadula v 57. minuti zadel okvir gola, ki je preprečil vodstvo Peruja. Peru, ki je na zadnjem južnoameriškem prvenstvu osvojil drugo mesto, je izenačil v 82. minuti. Po kotu je bil v skoku z glavo najvišji Lapadula in ekipi, ki jo vodi Ricardo Gareca, priigral novo upanje. Tekmo je nato odločil Diaz, ki mu je s peto atraktivno podal Luis Muriel. Diaz se je s četrtim golom na prvenstvu na vrhu lestvice strelcev izenačil z legendarnim Argentincem Lionelom Messijem. Kolumbija je tako že tretjič zaporedoma na tovrstnem tekmovanju osvojila tretje mesto. V noči na nedeljo pa bo znan tudi prvak – za prvo mesto se bosta v sanjskem finalu na Maracani pomerili Brazilija in Argentina. Prvič na letošnjem prvenstvu bo lahko prisotna tudi "peščica" gledalcev, saj bo na stadionu lahko 7.900 ljubiteljev nogometa.