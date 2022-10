Kolumbijski nogometaš pred nasprotnikom slekel hlače in dosegel svoj cilj

Nekateri bi lahko rekli, da je ta način bil skrajno neprimeren. Eden od igralcev Jagaresa se je pripravljal na izvedbo dosojenega prostega strela, ko je Geisson Perera slekel svoje kratke hlače in spodnjice. S tem je prisotne igralce, sodnika, navijače in kamere izpostavil nevsakdanjemu prizoru na nogometnih igriščih.

Njegovi dragulji so nasprotnika očitno zadostno zmedli, saj je njegov strel poletel čez vrata. Po tekmi so se navijači njegovega kluba Santa Fe oglasili na družbenih omrežjih in zahtevali kazen za igralca moštva, ki ga podpirajo, vendar Perera za zdaj kazni še ni prejel.