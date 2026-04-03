Kolumbijski nogometni zvezdnik pristal v bolnišnici

Nekdanji igralec Real Madrida je bil zaradi zdravstvenih težav hospitaliziran. Kot je sporočila kolumbijska zveza, je bil Rodriguez povsem dehidriran. Simptomi so se pojavili dan po prijateljski tekmi (1:3) proti Franciji v Landoverju blizu Washingtona. Vezist je moral z igrišča v 63. minuti.
Rodrigueza, ta čas člana ameriškega moštva Minnesota United, so preventivno sprejeli v bolnišnico za 72 ur. Po navedbah zveze FCF je napadalec na poti okrevanja. "Zdravstveno osebje kolumbijske reprezentance je v stalnem stiku z nogometnim klubom Minnesota United, da bi natančno spremljalo njegov napredek pri okrevanju," je sporočila zveza FCF.
