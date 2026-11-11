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'Komaj sem čakal, da bomo z reprezentanco zaigrali v Ljudskem vrtu'

Brdo pri Kranju, 11. 11. 2026 14.07 pred 2 urama 3 min branja 2

Avtor:
Božidar Bulat STA
Žan Vipotnik

Slovenska moška nogometna reprezentanca je pred dvobojem s Švico v ligi narodov na Brdu pri Kranju opravila nov trening. V slovenski vrsti vlada dobro razpoloženje, igralci pa verjamejo, da lahko z organizirano igro in odločno predstavo pridejo do novega pozitivnega rezultata.

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"Razpoloženje je odlično. Tukaj je vedno veliko pozitivne energije. Resnično uživamo," je dejal napadalec Žan Vipotnik, ki se veseli novega obračuna s Švicarji. Reprezentanci sta se pred kratkim že pomerili v ligi narodov, zato večjih neznank ni.

"Švico dobro poznamo. Gre za zelo organizirano moštvo s kakovostnimi posamezniki, vendar se moramo osredotočiti predvsem nase. V Švici smo odigrali zelo dobro tekmo, imeli svoje priložnosti in na tem moramo graditi. Če popravimo še določene podrobnosti, verjamem, da lahko pridemo do dobrega rezultata," je dodal Vipotnik.

Prepričan je, da so dobre predstave slovenske reprezentance vplivale tudi na pogled tekmecev. "Mislim, da nas tudi Švicarji zdaj gledajo nekoliko drugače. Za nami so štiri dobre tekme, na katerih smo pokazali, da smo organizirana ekipa s svojimi prednostmi. Če bomo upoštevali navodila strokovnega vodstva, smo lahko zelo konkurenčni."

Vipotniku posebno motivacijo predstavlja tudi prizorišče petkove tekme s Švico, saj z reprezentanco v mariborskem Ljudskem vrtu še ni zaigral, dobro pa se spominja vzdušja na tekmi Slovenije in Rusije pred skoraj natanko 17 leti v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2010 v Južni Afriki.

Vanja Drkušić je proti Portugalcem neustrašno bil bitko s Cristianom Ronaldom.
Vanja Drkušić je proti Portugalcem neustrašno bil bitko s Cristianom Ronaldom.
FOTO: Luka Kotnik

"Komaj sem čakal, da bomo z reprezentanco zaigrali v Ljudskem vrtu. Sam tam v reprezentančnem dresu še nisem igral, sem pa bil na tekmi proti Rusiji, ko je bilo vzdušje zelo dobro. Vemo, kako strastni so mariborski navijači, zato pričakujem poln stadion in odlično podporo s tribun. Upam, da bomo vse skupaj nadgradili še z dobrim rezultatom," je menil 24-letni napadalec angleškega Swanseaja.

Podobno razmišlja tudi Vanja Drkušić, ki pred novim dvobojem s Švico ne pričakuje bistveno drugačne tekme od zadnje. "Švica je kakovostna reprezentanca, katere nevarnosti dobro poznamo, vendar se zavedamo tudi svojih kakovosti. Tokrat igramo doma, kar je lahko naša prednost. Na nas je, da se dobro pripravimo, kakovostno treniramo in na igrišču damo vse od sebe. Verjamem, da lahko tako pridemo do želenega rezultata," je dejal slovenski branilec.

Poudaril je, da je reprezentanca v zadnjem obdobju napredovala tudi pri razumevanju zahtev selektorja Boštjana Cesarja. "Z novim selektorjem in njegovim strokovnim štabom sodelujemo že nekaj časa. Vse bolje razumemo njihove zahteve, kar se kaže na igrišču. Naša prepoznavna agresivnost ostaja pomemben del igre in od tega ne bomo odstopali. Morda bomo raven agresivnosti celo še nekoliko dvignili, saj nas to krasi."

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"Vemo, kaj prinaša drugo mesto v skupini, vendar razmišljamo predvsem o dobrih rezultatih in zmagah. Želimo razveseljevati slovenske navijače in znova ustvariti vzdušje, kakršno nas je spremljalo ob zadnjem evropskem prvenstvu. Prepričan sem, da smo tega sposobni," je dodal 27-letni Drkušić.

"Vsem igralcem podpora navijačev ogromno pomeni. Smo reprezentanca, ki ob glasni podpori s tribun igra še bolje. Zavedamo se, da je veliko odvisno od naših predstav. Želimo si, da bi se odlično navijaško vzdušje nadaljevalo tudi v prihodnje," je še povedal član španskega Espanyola.

Po obračunu s Švico slovensko izbrano vrsto za konec ligaškega dela lige narodov v ponedeljek v Skopju čaka še dvoboj s Severno Makedonijo.

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Žan Vipotnik Vanja Drkušić nzs slovenija švica

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KOMENTARJI2

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wsharky
11. 11. 2026 16.07
Edino pravo navijaško vzdušje se ustvari v Ljudskem vrtu. Zoranove Stožice so izbor NZS, da hoteli v Zoranovem mestu služijo in da navijači tam namesto v Mariboru trošijo evrčke. NZS sramota.
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+1
1 0
JAZsemTI
11. 11. 2026 16.03
Zaj bote vidli kak se navija… Tudi tekme z južnimi je treba dat v Maribor, ker vas na tribunah vedno povozijo😏
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+1
1 0
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