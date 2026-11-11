'Komaj sem čakal, da bomo z reprezentanco zaigrali v Ljudskem vrtu'

"Razpoloženje je odlično. Tukaj je vedno veliko pozitivne energije. Resnično uživamo," je dejal napadalec Žan Vipotnik, ki se veseli novega obračuna s Švicarji. Reprezentanci sta se pred kratkim že pomerili v ligi narodov, zato večjih neznank ni.

"Švico dobro poznamo. Gre za zelo organizirano moštvo s kakovostnimi posamezniki, vendar se moramo osredotočiti predvsem nase. V Švici smo odigrali zelo dobro tekmo, imeli svoje priložnosti in na tem moramo graditi. Če popravimo še določene podrobnosti, verjamem, da lahko pridemo do dobrega rezultata," je dodal Vipotnik.

Prepričan je, da so dobre predstave slovenske reprezentance vplivale tudi na pogled tekmecev. "Mislim, da nas tudi Švicarji zdaj gledajo nekoliko drugače. Za nami so štiri dobre tekme, na katerih smo pokazali, da smo organizirana ekipa s svojimi prednostmi. Če bomo upoštevali navodila strokovnega vodstva, smo lahko zelo konkurenčni."

Vipotniku posebno motivacijo predstavlja tudi prizorišče petkove tekme s Švico, saj z reprezentanco v mariborskem Ljudskem vrtu še ni zaigral, dobro pa se spominja vzdušja na tekmi Slovenije in Rusije pred skoraj natanko 17 leti v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2010 v Južni Afriki.