Komaj verjetno: navijači z verigami zaklenili stadion in nogometašem preprečili odhod na tekmo

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Okoli 160 navijačev De Graafschapa se je v nedeljo zbralo pred stadionom De Vijverberg v Doetinchemu, kjer so protestirali proti prepovedi gostovanja na tekmi v Arnhemu. S blokado izhodov so onemogočili odhod klubskega avtobusa, zato nogometaši niso mogli kreniti proti stadionu GelreDome, kjer bi se morala tekma začeti ob 12.15.

Prepoved gostovanja sprožila upor navijačev

Spor je izbruhnil po odločitvi lokalnih oblasti v Arnhemu, ki so navijačem De Graafschapa prepovedale prihod na tekmo. Sprva je bilo gostujočemu klubu dovoljenih 500 vstopnic namesto običajnih 800 zaradi incidentov na prejšnjem medsebojnem obračunu.

Toda nesoglasja glede varnostnih ukrepov, pregledovanja transparentov in drugih navijaških rekvizitov so na koncu pripeljala do popolne prepovedi gostovanja. To je med navijači povzročilo veliko nezadovoljstvo. V znak protesta so blokirali stadion svojega kluba in s tem preprečili pot tudi lastnim nogometašem.

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Predsednik De Graafschapa Mart de Kruijf je skušal z navijači doseči dogovor in najti rešitev, vendar neuspešno. Medtem so nogometaši Vitesseja in domači navijači v Arnhemu zaman čakali na začetek srečanja, dokler ni postalo jasno, da tekme ne bo.

Posredovala tudi krovna Zveza

Nizozemska nogometna zveza (KNVB) je ravnanje navijačev obsodila in napovedala, da bo primer predala disciplinskim organom. O novem terminu tekme ter morebitnih kaznih bodo odločali naknadno.

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