Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Nogomet

Komedija v Rusiji: Nogometaš navijača prosil za dres

Sankt Peterburg, 20. 09. 2025 12.17 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.M.
Komentarji
0

V četrtem krogu ruskega pokala sta se udarila tamkajšnja prvoligaša Zenit in Akhmat Grozny. Branilec slednjih je bil v izdihljajih tekme izključen, svoj dres pa je pred odhodom v garderobo podaril enemu izmed navijačev, ki mu ga je moral nato vrniti.

Zenit je tekmo dobil z 2:1, za Akhmat Grozny pa je edini zadetek dosegel tunizijski reprezentant Ghandri, ki je bil v končnici obračuna izključen. Pred sprehodom skozi tunel, ki vodi v notranje prostore stadiona, je 30-letni branilec svoj dres vrgel enemu izmed navijačev, hitro zatem pa je bil poklican nazaj na zelenico. Glavni sodnik tekme je namreč po ogledu posnetka razveljavil rdeči karton, Ghandri pa je navijača prosil, da mu vrne dres. Celoten prizor so ujele tudi kamere.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kljub temu pa navijač ni ostal brez darila, v bistvu je dobil še več, kot le majico. Ghandri se je po obračunu z navijačem fotografiral in mu podaril dres, ki ga je imel oblečenega ob porazu proti Zenitu. Slednji se bodo v naslednjem krogu ruskega pokala pomerili proti Rubin Kazanu, v prvenstvu pa sicer po osmih krogih zasedajo šesto mesto. Akhmat Grozny je štiri mesta nižje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet dres rusija ghandri
Naslednji članek

70-milijonski nakup Chelseaja želi sprintati na olimpijskih igrah

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256