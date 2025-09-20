Komedija v Rusiji: Nogometaš navijača prosil za dres

Zenit je tekmo dobil z 2:1, za Akhmat Grozny pa je edini zadetek dosegel tunizijski reprezentant Ghandri , ki je bil v končnici obračuna izključen. Pred sprehodom skozi tunel, ki vodi v notranje prostore stadiona, je 30-letni branilec svoj dres vrgel enemu izmed navijačev, hitro zatem pa je bil poklican nazaj na zelenico. Glavni sodnik tekme je namreč po ogledu posnetka razveljavil rdeči karton, Ghandri pa je navijača prosil, da mu vrne dres. Celoten prizor so ujele tudi kamere.

Kljub temu pa navijač ni ostal brez darila, v bistvu je dobil še več, kot le majico. Ghandri se je po obračunu z navijačem fotografiral in mu podaril dres, ki ga je imel oblečenega ob porazu proti Zenitu. Slednji se bodo v naslednjem krogu ruskega pokala pomerili proti Rubin Kazanu, v prvenstvu pa sicer po osmih krogih zasedajo šesto mesto. Akhmat Grozny je štiri mesta nižje.