KOMENTAR: Chelseajev Sarri že zelo blizu izgube delovnega mesta

Spopad predzadnjega in drugega na premierligaški lestvici za stavničarje ni predstavljal poseben izziv. Začelo se je po pričakovanjih, čeprav se je videlo, da ima Liverpool , po odlični predstavi v Ligi prvakov v Münchnu, namen domači Fulhamom odpraviti bolj na lahko. Spet se je podvizal Sadio Mane , ki je v zadnjem obdobju kot golgeter pri rdečih tako elegantno nadomestil kolega Moja Salaha oziroma njegov strelski post. Le minimalno vodstvo gostov po prvem delu je Fulhamu v nadaljevanju dalo krila. Četrt ure pred koncem je nastopil šok, kajti rezervist James Milner je s prvi dotikom žoge storil skoraj usodno napako. Namesto podaje naprej, je okroglino nerodno brcnil nazaj. Tam sta se nato vzajemno zmedla Virgil Van Dijk in vratar Alisson , tako da je veteran Ryan Babel izid lahko izenačil. To je bil že četrti podoben nesporazum med Liverpoolovim centralnim branilcem in golmanom brazilske reprezentance v tej sezoni (proti Leicesteru, Manchester Unitedu in proti Crystal Palaceu). Nobeden od teh na Liverpoolovo srečo kasneje ni povzročil točkovnega izpada. Tudi ta v nedeljo ga ni. Kajti. Fulhamov vratar Sergio Rico je deset minut pred koncem tekme s prekrškom nad Manejem zagrešil 11-metrovko, ki pa je bil usoden. Kazenski strel ki ga je v končni izid spreobrnil James Milner. Dobrovoljni Jürgen Klopp nas se je po tekmi zabaval z domislico: "Dobro sem menjal, kajne. Milner je imel dejansko dvojni vpliv. Če ga ne bi poslal na igrišče, bi bil končni izid samo 0:1." Sledil je Nemčev prešeren smeh.

Že v soboto sem bil na tekmi, ki bi jo pred dnevi lahko označili kot najmanj glamurozno med vsemi v tem 31. krogu. A izkazalo pa se je, da sta West Ham in Huddersfield priredila nepozabno dramo. Gostje so v vseh tridesetih dosedanjih obračunih skupno zabili le 15 zadetkov. A ko je na London Stadiumu tekla 65. minuta, so imeli na računu že tri več. Prav tako je bila uspešnaHuddersfiedlova obramba. In to predvsem zaradi našegaJona Gorenca-Stankovića, ki je z dvema ključnima blokadama Westhamovce spravil na rob obupa. Stanković je imel kmalu po odmoru tudi lepo priložnost v napadu. Toda poslani mu predložek kljub vsemu nekoliko previsok. Filmsko napet zaključek je v delirij spravil domače navijače ter v bes gostujočega trenerja Jana Siewerta. Po dveh značilnih zadetkih rezervista Javierja Chicharita Hernandeza se je končalo z izidom 4:3. Mehičan je prav vseh 52 golov v Premier ligi (37 še za Manchester United) dosegel s streli sproženimi znotraj kazenskega prostora. Jon Gorenc-Stanković, ki med Huddersfieldovimi navijači že velja za malo legendo, je bil tisti, ki se je od teh poslovil zadnji in najbolj spoštljivo. Po tekmi mi je naš reprezentant in trenutno edini Slovenec, ki nastopa v Premier ligi, zaupal, da je bila tekma zelo naporna: "Porabil sem vse moči. A za reprezentančna nastopa bom že na red. Ni problema - vse za Slovenijo, vedno!"