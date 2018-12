KOMENTAR: Eksplozivna derbija

Nepremišljenost angleškega reprezentančnega vratarja Jordana Pickforda je odločila Merseyside derbi, to je vselej vročo tekmo med mestnima rivaloma Liverpoolom in Evertonom. Domači so bili favoriti. Tesno zmago so si s poprej pridelanimi petimi, šetimi čistim priložnostmi za dosego zadetka zaslužili. Everton se je dobro branil, pa tudi nevarno napadal. Vse boljši vezist Andre Gomes , Evertonov posojnenec iz Barcelone, v prvem delu z dveh metrov ni uspel premagati domačega golmana Alissona Beckerja . Na drugi strani je bil v končnici serijsko nenatančen Senegalec Sadio Mane . V podaljšku podaljška ali v 96.minuti je Liverpool izvedel zadnji napad. Odbiti predložek je z nenatančno parabolo proti Evertononovemu golu poslal Virgil van Dijk . Prepričan, da je zakockal še zadnje upanje, je Nizozemec že krenil proti svoji polovici igrišča. Vrtinčaste žoge, ki bi se od prečnika odbila iz igrišča, se je napačno lotil Pickford. V želji, da je ne bi samo preventivno odbil preko črte in Liverpoolu omogočil še izvajanje kota, jo je nagonsko želel ujeti. Še en odboj od prečnika pa je bil usnje poslalo na glavo rezervista Divocka Origija , ki je tako dosegel edini zadetek na tekmi. Stadion Anfield je eksplodiral od navdušenja. Domači trener Jürgen Klopp se ni mogel zadržati in je gol proslavil kar na igrišču. Pozneje se je kolegu Marcu Silvi in Evertonu opravičil za svoj izpad. Belgijec Origi je že veljal za pozabljenega, saj ga je Klopp v ekipo v tej sezoni poprej uvrstil le enkrat. Po porazu v Parizu v Ligi prvakov je Liverpool nujno potreboval dober izid v domači ligi. Zdaj v tej še vedno neporažen za prvim na lestvici Manchester Cityjem zaostaja za dve točki.

Kar dva dramatična rezultatska obrata je vključeval tudi severno-londonski derbi med Arsenalom in Tottenhamom. Domači so v tekmo vstopili precej bolj agresivno in tudi zasluženo povedli. A je ob pavzi kljub temu vodil Tottenham. V drugem delu je ta igral zelo površno, Arsenal pa je tekmeca čakal v protinapadalski zasedi. Ključni sta bili menjavi domačega stratega Unaija Emeryja, ki je Henrikha Mkhitarjanain Alexa Iwobijav postavi nadomestil zAlexandrom Lacazettomin Aaronom Ramseyjem. Na 2:2 je z lepim strelom z roba kazenskega prostora izenačil Pierre-Emerick Aubameyang, Arsenal pa je z nekaj sreče, kajti žoga se je odbila od Erica Dierja, v vodstvo povedel Lacazette. Za končnih 4:2 je zadel še najboljši na igrišču, Arsenalov defenzivni vezist Lucas Torreira. Urugvajec je tako dosegel prvi zadetek v majici Arsenala. Torreira pa v očeh privržencev topničarjev ni le nova mini legenda, pač je je to igralec, ki bo v prihodnje zagotovo med najboljšimi na svetu. Zakaj v postavi Tottenhama ni zaigral njihov najboljši branilecToby Alderweireldostaja skrivnost. Kajti oba iz branilskega para Spursov Juan Forythin Jan Vertonghensta zakrivila ključni napaki, zaradi katerih je Arsenal dosegel dva zadetka.

TEKMA LONDON

Chelsea je v nedeljo opoldne odpravil sosedski Fulham. Modri so zadeli dvakrat. Čisto na začetku in čisto na koncu srečanja. Vmes pa niso igrali posebej prepričljivo. Zadnji na tabeli Fulham ni igral tako zelo slabo. Njihov streteg Claudio Ranieribo sezono najbrž rešil in sčasoma preprečil Fulhamov izpad iz Premier lige. Na mestih od tri do pet so zdaj razvrščeni Chelsea, ki je točko pred Arsenalom in Tottenhamom, ki sta jih osvojila po 30. Toda skupina londonskih klubov na čelu s Chelseajem za prvima dvema zdaj že zaostaja za izdanih pet oziroma sedem točk. Šesti Everton jih ima 22. Manchester City je doma suvereno odpravil najboljšega med manjšimi premierligaši Bournemouth. Nemara je sodnik napravil napako, ker pri izidu 1:1 za goste ni dosodil enajstmetrovke. Fernandinhoje v svojem kazenskem prosotru ob skoku zelo očitno odrinil Tyornea Mingsa. Pri Cityju sta bila odlična Ukrajinec Oleksandr Zinchenkoin še psoebej Nemec Leroy Sane.