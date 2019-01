KOMENTAR: Hrabra in srečna trojica 

Manchester City je v nedeljo rutinirano zmagal v Huddersfieldu. Če se zazremo v seznam nasprotnikov Liverpoola in Manchester Cityja v prihodnjih tednih, lahko ugotovimo, da ima Liverpool – spet srečno – nekolikanj lažji razpored tekem. Tisto 24. februarja med Manchester Unitedom in Liverpoolom bodo še posebej pozorno spremljali v taboru Manchester Cityja . Če Liverpool tedaj ne doživi poplačila ali poravnave srečne bilance, potem bo Cityjev lov za rdečimi iz Liverpoola skorajda že izgubljen.

Bleščeče predstave 39-letnega Juliana Speronija , tretjega vratarja Crystal Palacea, res ni bilo pričakovati. Toda tribuna, imenovana Kop, kjer so vselej zbrani najbolj goreči navijači Liverpoola , najbrž ni pričakovala še druge, malodane zaporedne drame s tako ponesrečenim zaključkom za gostujočo ekipo. Argentinski veteran je sicer malenkost drugače, toda načeloma po enakem ključu kot pred mesecem Evertonovec Jordan Pickford , močno pripomogel, da je Liverpool zahtevno tekmo, ki se je že zelo nagibala proti tečnemu remiju, spreobrnil v še kako dragoceno zmago. Crystal Place po svoje tudi v soboto na Anfieldu ni razočaral, saj je Liverpoolu nasul tri gole, to pa je kvota, ki jo je vodilna ekipa v Premier ligi do tega kroga dopustila vsem svojim desetim gostom skupaj.

Le najbolj optimistični navijači Chelseaja trdijo, da sta dve zadeti vratnici ter poprej z ramo dosežen zmagovalni gol Laurena Koscielnyja botrovali njihovemu novemu na obisku pri svojem najbolj gorečem mestnem tekmecu. Arsenal je v londonski derbi krenil napadalno, Chelsea prestrašeno. Ničla v statistični koloni z oznako streli na nasprotnikova vrata so zelo glasen alarm za trenerja Maurizija Sarrija. Toda Italijan se ni pustil. Tiskovne konference po tekmi se je prvič v tej sezoni lotil kar v italijanščini, svoje kritike pa je namenil svojim igralcem. To pa je točka, na kateri se je kritično prekucnilo že več kariernih poti znanih Chelseajevih strategov. Vseeno se mi zdi, da je Sarri tako strogo ukrepal le navzven in torej bolj politično. Za moralo njegovega moštva bo odločilna prva naslednja tekma, to pa bo četrtkova povratna polfinalna Ligaškega pokala proti Tottenhamu. Vzdušje na stadionu Emirates je bilo dobrovoljno, toda tudi v Arsenalovem taboru so zavoljo nihanj forme raje previdni. Na tekmi se je znova huje poškodoval njihov bočni branilec Hector Bellerin. Topničarji morajo spomine na nedavna poraza v Southamptonu in nato še pri West Hamu povsem izbrisati. Tokrat jim je šele tretjič v tem prvenstvu uspelo svojo mrežo ohraniti nenačeto. V derbiju 4. kroga angleškega pokala bodo v petek gostili Manchester United.

Manchester United se tudi v obračunu proti Brightonu ni pustil zmesti, tako da na prvenstveni tabeli skupaj z Arsenalom za četrtouvrščenimChelseajem zaostaja le še tri točke. Fantastičen je bil že uvod v 23. krog.Tudi tekma Wolverhampton-Leicester se je iztekla v triler s sedmimi goli. Vse drugače bi se razpletlo tudi v Bournemouthu, če bi Andy Carrollvrh mreže zadel takoj po odmoru. Napadalec West Hama čudežno ni bil uspešen skoraj na golovi črti. Carrollu v bran gre dejstvo, da je bil nebranjen kot zelo ozek. Takoj v naslednjem napadu je krasen gol za domače zabil Callum Wilson, zmago za Bournemouth – njihovo prvo po celem mesecu – pa je tik pred koncem potrdil še Norvežan Josh King. Kar dva meseca pa je za nov uspeh na svojem stadionu St.James’ Park potreboval Newcastle. Cardiff se mu je upiral nadvse plaho.