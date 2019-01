KOMENTAR: Kolo sreče

Navijači Liverpoola so takoj po porazu varovancev Pepa Guardiole podivjano naskočili Twitter in vse vprek slavili ne le enega svojega nekdanjega stratega, pač pa dva. Namreč, tako Benitez kot pred mesecem tudi Roy Hodgson , ki zdaj vodi Crystal Palace, sta Manchester Cityju simbolno vzela skalp, dejansko pa dragocenih šest točk.

Nikomur ni jasno, zakaj si je Manchester City po zgodnjem vodstvu dovolil počepniti v Newcastlu. Še bolj skrivnosten pa je napoj, ki ga je trener Rafael Benitez ob odmoru tekme na St. James’ Parku namešal svojim igralcem. Komaj druga domača zmaga v treh mesecih je sledila Newcastlovemu vratolomnemu izpadu iz angleškega pokala na obračunu proti Watfordu pred dnevi. To v pavšalnem seštevku pomeni, da Newcastle tri zaporedne polčase praktično ni sestavil niti ene same resne priložnosti. Nato pa je v sijajno borbenih 45 minutah pred njim na kolena pade kar aktualni prvak!

Po dveh porazih in izpadih iz obeh domačih pokalnih tekmovanj se je najmanj uspeha pred obračunom z učinkovitom Watfordom napovedovalo Tottenhamu. Narobe! Obrnilo se je v prid Spursom, in to dobesedno. Povedli so gostje, naval na Watfordova vrata v nadaljevanju tekme pa je najprej prinesel niz razočarajočih zaključnih udarcev Fernanda Llorenteja, ki nadomešča poškodovanega Harryja Kanea. V zadnji petini tekme je po Llorentejevem bloku najprej izenačil Son Heungmin. Korejec zaradi jet-lega po vrnitvi iz azijskega pokala v Katarju prvotno sploh ni bil naspan, kaj šele pripravljen za napore v londonskem hladu. Tik pred koncem pa še veselje za Llorenteja, ki je s pogumnim skokom in diagonalnim strelom z glavo Tottenhamu priskrbel nujno potrebno zmago. Ta pomeni, da je trojček vodilnih ekip točkovno znova zanimivo strnjen.

Nepričakovan remi in konec izjemnega zmagovalnega niza je v 24. krogu ujel tudi Manchester United pod taktirko Ole-Gunnarja Solskjaerja. United proti Burnleyju ni igral slabo, priložnosti za zadetke je bilo kar nekaj, natančni zaključki domiselnih akcij pa so izostali. Burnley je sredi drugega dela vodil že z 0 : 2. Zanimiv je bil prvi zadetek na tekmi, ki ga je zabil Ashley Barnes. In to po prodoru z desetih metrov – silovito in pod prečnik. Kot smo vajeni v zadnjih mesecih, bi žogo, poslano vsekam drugam, fantazijsko spreten vratar David De Gea najbrž spet ubranil. Svojo mrežo je vsaj dvakrat zelo spektakluarno zaščitil tudi njegov kolega na drugi strani igrišča Tom Heaton. Po 11-metrovki, ki jo je z nepotrebnim prekrškom nad Jessejem Lingardom zakrivil Burnelyjev branilec Jeff Hendrick, so se gostje sesedli. A Unitedu je za popoln preobrat naposled zmanjkalo časa.

Nonšalantni Chelsea se je tudi v Bournemouth namenil malce pošminkirati s svojo ljubko kombinatoriko. Domači so jih knockoutirali z dvema preprostima in dvema hitrima protinapadalskima zadetkoma. Vse, kar je ostalo od načrta trenerja Maurizia Sarrija, je Chelseajev najhujši prvenstveni poraz po 23 letih! Italijan je svojim igralcem po tekmi v garderobi namenil 45-minutno grozilno pridigo. Navijači modrih že googlajo, kje je kaj njihov tradicionalni reševalec Guus Hiddink. Menda je Nizozemec, ki ga je lastnik kluba Roman Abramovič v zadnjem desetletju že dvakrat poklical, naj v prvi ekipi vzpostavi red in disciplino, zdaj selektor kitajske mlade reprezentance.