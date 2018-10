KOMENTAR: Mourinho skoraj pomirjen 

Tudi 9. krog angleške Premeir League je bil dramatičen. Derbi v Londonu naposled le ni dobil Manchester United. Jose Mourinho je tudi zato vzrojil, a se kmalu sprijaznil z usodo. Na tiskovni konferenci po tekmi je bil celo zabaven. Sreča je na strani hrabrih, kar pomeni, da ni na Unitedovi, pač pa znova na Cityjevi. Liverpool je ponudil malo, a spet zmagal. Hugo Lloris je rešil Tottenham.

Antonio Martial in Jose Mourinho FOTO: AP

Sobotni derbi je bil tako napet in nervozen, da ga ni zmogel niti Chelsea, pa čeprav je do 55. minute povsem prevladoval. Pred koncem prvega dela, sicer še pri vodstvu z 1:0, je ritem igre praktično zastal. A je vzdušje na tribunah ostalo skrajno naelektreno. Manchester United se je zbudil instinktivno. Zbranost domačih je padla v 55. minuti. Naenkrat se je v njihovem kazenskem prostoru prikazalo šest igralcev v rdečem. Četudi Paul Pogba ni pokazal kaj dosti, je bil Francoz tisti, ki je žogo dvakrat spravil na levo stran domačega kazenskega prostora, od koder je ta kasneje zletela v mrežo. Dvojni strelec je postal Anthony Martial. Sledil je polurni nogometni kaos, pri čemer s tem mislim na negledljiv nogomet prepoln napačnih podaj.Jose Mourinho - še vedno na odstrelu - je imel najpomembnejšo ligaško zmago v zadnjih treh sezonah že v žepu. Toda karma ga je znova kresnila. V zadnjem obupnem poskusu je Chelsea goste prisilil h kapitulaciji. Strelec za izenačujočih 2:2 je bil Ross Barkley. Pomočnik trenerja Maurizia Sarrija je že tako šokiranemu Mourinhu nešportno pokazal kozle. Portugalec se je v besu zagnal proti njemu. Unitedov rezervni vratar Sergio Romeo je svojega trenerja zaustavil pred boksarskim izpadom. Mourinho se je šele tedaj zavedel, da je v kazenskem postopku, saj je bilo njegovo vedenje nedopustno že po zadnji Unitedovi tekmi proti Newcastleu. Čez nekaj minut je bilo na Stamford Bridgeu že v se mirno. Opravičila iz domačega tabora so zalegla. Mourinho je v dobrovoljenim pogovoru z nami novinarji priznal, da se, ko je bil mlad - tako kot asistent Marco Ianni - tudi sam večkrat ni znal brzdati.

Alvaro Morata in Ross Barkley FOTO: AP

Mourinho je s svojim Unitedom je ob četrtem gostovanju na svoji nekdanji srečni nogometni domačiji le dosegel prvo točko. Poprej rdeči vragi pod Mourinhom na treh tekmah (dveh prvenstvenih in eni pokalni), sploh niso dosegli zadetka. Je pa še pred tem notorični Portugalec z gesto domače navijače, ki so izžvižgali legendo svojega kluba, da je prav on na londonski zahod pred leti prinesel kar tri ligaške lovorike. A ker si je Mourinho v lanski sezoni večkrat drznil besedno napasti nekdanje delodajalce, je njegova legendarnost na tribunah Chelsejevega stadiona že dodobra splahnela. Škoda. Toda jezikavi Mourinho je dobil, kar si je iskal! Mimogrede. Njegova hiša in s tem stalno bivališče je le nekaj ulic stran od Chelseajevega sedeža. Mourinho svoje veselje do renčanja tolaži s preiskovanjem dejstva, da je seznam, na katerem je bila zapisana Unitedova začetna postava za sobotno tekmo, v medije pricurljala nedopustno prezgodaj. Če bo Manchester United v Ligi prvakov v torkovem obračunu z Juventusom uspešen, bo to - glede na njihovo novo pretežno bledo igro - veliko presenečenje.

Daniel Sturridge, Georginio Wijnaldum in Robertson Keita FOTO: AP

Manchester City brca točno v smeri, ki so je že ob koncu lanske sezone napovedal Pep Guardiola: "Moramo se izboljšati." Statistika to potrjuje. Več strelov, več uspešnih preigravanj, še več uspešnih podaj, širša igralna površina, na kateri operirajo sinjemodri - v vseh teh prvinah je letošnji City ne le boljši od lanskega Cityja, pač pa tudi precej boljši od vseh svojih premierligaških tekmecev. Posledica vsega tega je bila nova visoka zmaga med vikendom. Tokrat je petardo prejel Burnley. S precej sreče. Že v prvi minuti bi bil zaradi naleta z dvignjenim podplatom na Aarona Lennona kaj lahko izključen domači kapetan Vincent Kompany. Drugi zadetek Cityja pa je padel po tem, ko linijski sodnik ni bil pozoren na to, da je žoga že prešla rob igrišča. Res pa je, da so bili vsi Cityjevi goli zelo lepi. Še posebej tisti Riyada Mahreza. Zadnje pol ure je zaigral tudi najboljši pri Manchester Cityju Kevin DeBruyne, ki je bil zadnja dva meseca poškodovan. V torek Manchester Cityv Ligi prvakovnastopi proti ukrajinskemu Shakhtarju, ki ga je v prejšnji sezoni premagal kot prvi. Huddersfield se je proti Liverpooluzelo naprezal, toda domači truda niso uspeli prevesti v bolj nevarne zaključne strele. Liverpool je igral preudarno in brez posebnih težav nadzoroval tekmo. Jürgen Kloppje na vprašanje po srečanju, ali je svojemu najboljšemu prijatelju, Huddersfieldovemu trenerju Davidu Wagnerju za rojstni dan kaj podaril, odgovoril s suhoparnim: "Nič". Najbrž si je Klopp pri sebi mislil, da je darilo lahko tudi to, da je Liverpool v soboto zadel le enkrat (Mo Salah), ne pa dvakrat, trikrat, itd.

Pep Guardiola FOTO: AP