KOMENTAR: Najboljša Premier liga do sedaj

Novi-stari angleški prvak je Manchester City. Moštvo trenerja Pepa Guaridole je naslov ubranilo v najboljši izdaji Premier lige. Sezona 2018-2019 je poleg neverjetno izenačene dirke za naslov, ki sta jo uprizorila Manchester City in Liverpool, postregla tudi z najbolj atraktivnim kar nogometom kar smo ga kadarkoli gledali v Angiji.

De Bruyne FOTO: AP

98 točk kolikor jih je skupno osvojil Manchester City je tretji najvišji točkovni zbir v zgodovini Premier lige, ki se je iz poprešnje First Division reorganizirala in preimenovala leta 1992. Več jih je prav Manchester City dosegel lani (100), po uspešnosti v tej kategoriji po sledi Chelsea, ki je v sezoni 2004-2005 zbral 95, predlani (2016-2017), ko so modri iz Londona ob koncu zabeležili 93 točk. Toda krovno statistiko iztekle se Premier lige najbolj veličastno zaznamuje drugouvrščeni Liverpool. Ta je za Manchester Cityjem ob koncu lanske lige zaostajal za 25 točk, tokrat le za eno. Ob tem je Liverpool na vrhu tabele užival 141 dni, Manchester City 16 manj. 9 dni je bil prvi Chelsea, ki je na koncu zasedel 3.mesto. Najbolj izjemno pa se mi zdi število porazov, ki sta jih zabeležili vodilni ekipi. Manchester City je izgubil štirikrat, Liverpool pa le enkrat samkrat! Manchester City je za končni triumf uprizoril 14 zaporednih zmag. Ko se oziramo na rezultatsko statistiko Liverpoolčanov, ta najprej spomni na nekaj odvečnih remijev. Teh je bilo skupno sedem. Nekateri bi res lahko postali zmage: v gosteh proti Arsenalu (2.novembra lani), doma proti Leicester Cityju (30.januarja), na Old Traffordu v obračnu proti Manchester Unitedu (24.februarja), pri West Hamu (4.februarja) in naposled tisti v mestnem derbiju proti Evertonu (3.marca).





Pep Guardiola in Leroy Sane FOTO: AP

Nekaj spektakularnih zmag doseženih z izdihljajih napetih dvobojev, kot je bil tisti na Anfieldu proti Evertonu (1:0, 2.decembra), Liverpoolu na koncu niso pomagale do naslova. Še en lep dokaz prevlade Manchester Cityja in Liverpola je točkovni seštevek prvaka in pod-prvaka - tokrat 195. V sezoni 2017-2018 sta Manchester City in Manchester United skupaj nabrala 181 točk, med sezono 2016-2017 pa sta Chelsea in Tottenham vknjižila 179 točk. Na zaključni simultanki je Liverpool doma proti Wolverhamptonu povedel prvi. Kmalu zatem je Brighton z zadetkom Glenna Murryja presenetljivo vodil na tekmi proti Manchester Cityju. A le 83 sekund je potreboval Sergio Aguero, da je izid na stadionu Amex izenačil. Kasneje je Manchester City gladko zmagal (1:4), tako da Liverpoolu včerajšnja nova zmaga (2:0) prvega domačega naslova po treh desetletjih ni uspela zagotoviti. Končno tretje mesto je osvojil Chelsea, ki je na obračun v Leicesteru odigral zmerno slabo. Ross Barkley na začetku in Gonzalo Higuain ob koncu prvega dela srečanja nista izkoristila čistih priložnosti. Chelsea je tako kar malo presenetljivo postal prvi zasedovalec vodilnih dveh in hkrati najboljši v londonskem triu. To pa predvsem zato, ker sta si četrti Tottenham in peti Arsenal samo v zadnjih petih nastopih privoščila kar tri poraze. Topničarji si nastop v Ligi prvakov tako lahko zagotovijo le z zmago proti Chelseaju v finalu Lige Evropa, ki bo odigran v Bakuju. Včeraj je Tottenham doma proti Evertonu komaj remiziral. Za izenačenje je s prostega strela zadel Christian Eriksen, ki je imel zaradi številnih površnih podaj zelo ponesrečeno tekmo. Arsenal je istočasno zmagal v Burnleyju. Pierre-Emerick Aubameyang je dosegel dva, ni pa dosti manjkalo, da bi se spet lahko pohvalil s hat-trickom. Če bi bil gabonski reprezentant Aubameyang bolj spreten, bi sam osvojil Zlati čevelj za priznanje za najboljšega strelca sezone.





Redsi so bili na cilju drugi ... FOTO: AP

Tako pa si je moral tega deliti z napadalcema Liverpoola Sadiejem Manéjem (Senegal) in Mohamedom Salahom (Egipt). To pomeni, da so po 22 golov v Premier ligi zabili trije Afričani. Zaznavna zaključna zmagovalna suša Tottenhama, Arsenala in tudi Chelseaja pa toliko bolj jezi navijače Manchester Uniteda, saj so imeli ti praktično prosto pot do uvrstitve med prvo četverico. A nagrada za komaj eno marčevsko (proti Southamptonu) in eno aprilsko zmago (proti West Hamu) je bilo lahko le končno 6.mesto, kar je veliko razočaranje. Unitedovci so klecnili tudi v nedeljo, saj jih je na domačem igrišču sprašil izpadli Cardiff City. Valižani so ob zmagi z 0:2 dosegli svoja prva dva zadetka na Old Traffordu po letu 1969! Sedmouvrščeni Wolverhampton se bo v kvalifikacije za Ligo Evropa uvrstil le v primeru, če Watford v soboto v finalu proti Manchester Cityju ne osvoji Angleški pokal. Če bo na Wembelyju uspešen City, se bo prvič v zgodovini zgodilo, da bo kak angleški klub pospravil vse tri domače naslove. Končno deseti je z včerajšnjo zmago v Watfordu postal v tej sezoni zelo cik-cakasto tekmovalen West Ham.





Mauruzio Sarri in Willy Caballero FOTO: AP