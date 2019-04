KOMENTAR: O tem, kdo bo angleški prvak, pa prihodnjič

Nedeljska tekma med Evertonom in Manchester Unitedom se sploh še ni končala, ko se je na račun gostov že sprožil plaz brutalnih kritik. United je bil sistematično potolčen zato, saj je igral grozljivo slabo. Komaj v 86. minuti je Anthony Martialsprožil prvi gostujoči strel v okvir gola angleškega reprezentančnega vratarja Jordana Pickforda. Dobra štiri desetletja so minila od zadnjega tako hudega poraza obiskovalcev Goodison Parka, ki so se na razvpiti liverpoolski stadion pripeljali po avtocesti z oznako M62.

EVEMUN

To preseneča toliko bolj, saj se zdi, da ekipa trenerja Oleja Gunnarja Solskjaerjakot da še ni prebolela dvojnega poraza proti Barceloni in posledičnemu izpadu iz Lige prvakov. Ampak! Kaj pa je bilo v tem primeru sploh potrebno prebolevati, ko pa je United tako očitno najmanj za tri razrede slabši od Barce? Odgovor na to vprašanje ostaja neznanka. Vse bolj vidna pa je zato preprosta statistika, ki potrjuje, da je bil Manchester United na zadnjih osmih tekmah poražen kar šestkrat. Véliki klub je spet zajela kriza. Trenutno je United na lestvici šesti, od včeraj pa beleži razliko v golih, ki je še za štiri enote slabša. Morda pa marčevska potrditev nekdanjega norveškega napadalskega zvezdnika kot stalnega stratega le ni bila najbolj premišljena odločitev uprave rdečih vragov? Vsekakor drži, da se mora Manchester United med poletjem pametno okrepiti, obenem pa se znebiti nekaterih preplačanih posameznikov, ki so v klub prispeli zaradi kadrovske stihije, ki je na Old Traffordu vladala zadnje tri leta.