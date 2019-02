KOMENTAR: Prištevnost in odločnost

Tekmo na Anfieldu so domačini začeli skrajno vzneseno. Dva zadetka Senegalca Sadia Manejaže v uvodnih v dvajsetih minutah sta napovedala Watfordov potop. Še zlasti drugi gol Afričana, ki ga je ta po slabšem sprejemu visoke podaje spektakularno dosegel s strelom s peto, je potrdil Liverpoolov igralni protokol. Ta je obveljal do končne "petarde" v mreži gostujoče ekipe. Spet je zaživela Liverpoolova desna stran, od koder je mladi Trent Alexander-Arnold sprožil kar tri podaje. Poleg Maneja jo je kasneje namenil še Virgilu van Dijku. Tudi Nizozemec je postal dvojni strelec. Liverpool je tako prebrodil mini krizo, ki je vključevala tri februarske remije.

TEKMA

Enako vihravo se je za zgodnjim vodstvom na srečanju proti West Hamu zapodil Liverpoolov edini preostali konkurent za naslov Manchester City. Toda zaključki, še zlasti Riyada Mahrezain Leroya Saneja, so zavirali izvedbo Cityjevega strateškega načrta. Na drugi strani je Andy Carrollsredi prvega dela Londončane skoraj povedel v vodstvo, a je vratar Edersonobetaven polvolej visokega Angleža v levjem skoku le uspel ubraniti. Minimalno zmago je Manchester Cityju priskrbel Sergio Agüero. Tokrat z odlično izvedeno enajstmetrovko. Felipe Andersonse je zapletel v noge tokrat rezervista Bernarda Silve, tako da sodnik Stuart Attwellniti ni imel druge možnosti, kot da mehak prekršek oceni kot najstrožjo kazen.

TEKMA

'Piarovska' kazen za Kepo in zmaga Chelseaja

Edini novi-stari poraženec med prvo šesterico je znova postal Tottenham. Ekstatičen londonski derbi na Stamford Bridgeu je bil odličen. Pričakovano visok igralni ritem je ves prvi polčas rahlo prednost nakazoval domačemu Chelseaju. Njegov strateg Maurizio Sarrije v prvo ekipo namesto simbolično oziroma "piarovsko" kaznovanega vratarja Kepe Arrizabalageuvrstil Wilfreda Caballera. Vzdušje na tribunah je bilo izjemno veseljaško. Zadnje izpade v taboru Chelseaja so tekmi dodale zabavno noto. V prvem delu sta okvir gola zadela Gonzalo Higuainin Harry Winks.

Streli na vrata so bili zelo redki. Dejansko je tekmo odločil statistično podrejen le en sam. Tega je v naglem protinapadu, po podaji N’Goloja Kanteja, in uspešnem triku pred branilcem Tobyjem Alderweireldomspretno izvedel Pedro Rodriguez. Kasneje se Tottenham, ki je deloval zelo utrujen, ni pobral. Še več: nesporazum med Kieranom Trippierjemin vratarjem HugomLlorisomje botroval komičnemu avtogolu prvega in posledično solidnemu rezultatskemu iztržku za Chelsea. Zaostalo tekmo proti Evertonu bo Chelsea, ki na lestvici ostaja na petem mestu, odigral 17. marca. To bo v okviru ‒ zaradi četrtfinalnih tekem v angleškem pokalu FA ‒ nepopolnega 31. kroga.

TEKMA

Özil blestel v prvi postavi Arsenala, United nadaljuje niz domače nepremaganosti

Tottenham že v soboto gosti svojega drugega najhujšega tekmeca Arsenal. To bo nova peklenska londonska bitka. "Topničarji" so se na obračunu proti Bournemouthu zelo izkazali. Celo nestanovitni Mesut Özilje blestel ter prispeval gol. Prvega na tekmi je Özil zabil s fantastično sproženim udarcem, primerljivim s tehniko, ki jo poznajo tisti najbolj spretni igralci biljarda. Nemec je žogo kresnil od zgoraj, tako da se je ta odbila od tal in preskočila gostujočega vratarja Arturja Boruca. Poljak, ki je imel vso tekmo pred sabo kaj razredčeno obrambno vrsto, je bil kasneje premagan še štirikrat.

Zelo solidno je odigral tudi Manchester United, ta na gostovanju pri Crystal Palacu. Romelu Lukakuse je po dveh površnih zaključnih strelih pozneje odkupil z dvema zelo lepima zadetkoma. Še dva poudarka iz fascikla z oznako 28. krog. Leicester City je doma končno le zmagal. Pa čeprav si je tudi Brighton & Hove Albion priigral pest lepih priložnosti. Tekmo je sicer le s tribun spremljal tudi novi trener Leicestra Brendan Rodgers. Po dobrem mesecu je zmagal tudi Southampton. Ta je z 2 : 0 odpravil svojega neposrednega konkurenta v boju za obstanek Fulham. Southampton je tako uspel splezati iz rdeče cone, kjer ga je nasledil Cardiff City, Fulham pa je dokončno preč.

LESTVICA