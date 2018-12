KOMENTAR: Srečno, pa Liverpool bo prvak

Po nečem specialnem diši na Anfieldu. Manchester City je imel pred derbijem sezone idealno kostumsko vajo. Na ravnem je tokrat padel Tottenham. Na drugi strani reke je bil zbran Chelsea. Arsenal je postal zadnja Liverpoolova žrtev. In še. Si predstavljate, da bi taktiko Manchester Uniteda še vedno narekoval Mourinho?

Prvi krog drugega dela letošnje Premier lige je minil v znamenju enega velikega in treh malih presenečenj. Nič presenetljivega se ni zgodilo na derbiju, kjer je Arsenal sicer povedel, a je moral kmalu zatem Liverpoolu priznati premoč. Arsenal je igral pogumno. A če se Liverpoola ta čas lotiš tako, potem so tvoja vrata preveč odprta. In Liverpool ti jih Kekčevo lahkih nog ali nič hudega sluteč nasuje pet ali pa še kakega za povrh. Edino smiselno vprašanje, ki se ob tem vsiljuje, je preprosto. Ali je možno, da Liverpool v tako fantastični formi do konca sezone sploh še lahko zapravi kako točko? Premagati ga najbrž ne more nihče. Res? Ni res! TEKMA Manchester City je v gosteh pri Southamptonu znova zaigral odlično: hitro, ostro, samozavestno, brez zadržkov, napadalno, kreativno. Trener Pep Guardiolaje svojim najboljšim možem lahko celo prihranil nekaj moči. V ekipo se je uspešno vrnil njihov ključni vezist Fernandinho. Poleg Brazilca je dobro odigral tudi Sergio Agüero, enako Raheem Sterling. Težko bi se reklo, da Manchester City na vseh tekmah v zadnjih tednih ni igral dobro. Le supervisokega igralnega tempa ni zdržal. Zato je od srede decembra kar tri obračune zapustil kot poraženec. V nogometu je možno vse, tudi Liverpoolova nervoza in posledični porazi v prihodnjih dneh in tednih so možni. Četrtkova bitka med vodilnima v Premier ligi bo veličastna nogometna predstava. Še najslajši problem pa bo nastal, če Manchester City Liverpoolu zada prvi sezonski poraz. Nogometna vročica v Angliji bo tako dosegla nov vrhunec. Liverpool bo še vedno štiri točke pred Cityjem. Dirka za prvaka se bo začela na novo. V Angliji vlada prepričanje, da se bo to res zgodilo. CITYLPOOL

Že v soboto je Tottenham v drugem delu obračuna proti Wolverhamptonu senzacionalno zablokiral. Nepričakovan poraz, ki je bil nedvomno posledica utrujenosti, je Spurse vrnil na 3. mesto. Tottenhamova tako značilna lahkomiselnost in pogosta nenadna lenobnost še ni odpravljena. Chelsea je dobil mestni derbi na jugu prestolnice. Prevlado na tekmi proti Crystal Palacu, v nasprotju s tremi decembrskimi zdrsi, tudi ob koncu ni zapravil. 0 : 1 je bil povsem pravičen izid precej dolgočasne tekme. Odlično kombinatorno in sproščeno je proti Bournemouthu nastopil Manchester United ‒ in visoko zmagal. Zvezda tekme na Old Traffordu je bil že drugič zapored dvojni strelec Paul Pogba. Decembra je Pogba poleg štirih zadetkov podal še za tri gole soigralcev. Zdi se, kot da bi pri Manchester United najraje in čimprej želeli zamenjati koledarje in tako pozabiti na vse muke minule jeseni, ki jim jih je, še posebej zdaj ponovno odličnemu Pogbaju, zrežiral njihov nekdanji trener Jose Mourinho. United po tretji zaporedni zmagi, ki jih ni zbral vse od aprila, zdaj za Chelseajem zaostaja osem in za Tottenhamom deset točk.