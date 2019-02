KOMENTAR: Marco Silva je na stavnicah prvi, ki bi moral zapustiti svojo službo

Večina ključnih zadetkov je bila tokrat raje dosežena zelo zgodaj. Vodilni so jo odnesli z zmagami. 25 krog Premier League je potrdil, da bo dirka za naslov angleškega prvaka utrujajoča.

Že drugič v petih dneh je Manchester City svojemu nasprotniku gol zabil že v prvem napadu. To je za njih tudi tokrat storil Sergio Aguero, ki je tako zadel oba najhitreje dosežena zadetka v tej sezoni. Toda v primerjavi z nedavnim senzacionalnim porazom Newcastleu, so Cityjevci nedeljski derbi proti Arsenalu sklenili malodane rutinsko. Sergio Aguero je tistemu golu v prvi minuti dodal še dva. Drugega, za Arsenal dokončno pogubnega, minuto pred odmorom. Vse akcije, ki so se razvile v zadetke Manchester Cityja, so stekle po levi strani – veteran Stephan Lichtsteiner ni dosledno nadomestil poškodovanega arsenalovega branilca Hectorja Bellerina ali Roba Holdinga. Manchester City se bo že v sredo pomeril z Evertonom, kajti to srečanje, ki sicer sodi na program 27. kroga, bo zaradi Cityjeve udeležbe v finalu ligaškega pokala odigrano vnaprej. V primeru, da Liverpool ne bo premagal West Ham, bo lestvica Premier Lige lahko dobila novega vodilnega.

Pol ure začetnega pritiska je bilo dovolj za nov uspeh Manchester Uniteda. Izjemen edini zadetek na tej tej tekmi sta skreirala Paul Pogba, ki je mojstrsko podal, in Markus Rashdord, ki je žogo vrhunsko sprejel in jo natančno plasiral v mrežo. Domači Leicester je slavnega gosta skušal spraviti v nevarnost, a se je ves čas tekme zdelo, da ima United nad tekmecem povsem dovolj nadzora. Tottenham in Chelsea sta se obračunov proti slabšima nasprotnikoma lotila različno. Newcastle je na Wembleyju začel bolje. Salamon Rondon je zatresel celo okvir vrat Huga Llorisa. Drugi polčas pa se je pričakovano odvil v dokaj stalen pritisk domačih. Edini strel v polno je sprožilSon Heuin-min. K desetemu golu Korejca v tem prvenstvu je z nezadostno obrambo veliko prispeval tudi slovaški vratar NewcastleaMartin Dubravka.

