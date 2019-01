KOMENTAR: Trije sočni obrati 

"Nogomet imamo radi zato, ker je pogosto nepravičen," je po domačem porazu proti motiviranemu Manchester Unitedu izjavil meneger poražencev Mauricio Pochettino. Derbi na Wembelyju je bil po tistem med vodilnim Manchester Cityjem in Liverpoolom pred tednoma najboljša tekma tega prvenstva. Manchester United je v prvem delu že na sredini polja preščipnil vse poskuse domačega Tottenhama. Takoj po poškodbi in menjaviMoussaja Sissokoja v 44. minuti, je najboljši pri gostih Paul Pogba z dolgo diagonalno podajo zaposlil Marcusa Rashforda, ki je uspel premagatiHuga Llorisa. Francoz v vratih Tottenhama bi lahko posredoval bolje. Neverjetno serijo napadov domačih je drugem delu z enajstimi izvrstnimi obrambami nevtraliziral izjemni Unitedov vratar David DeGea. Analiza štirih strelovHarryja Kanein treh Dele Allija potrjuje, da je bila večina teh sproženih bodisi v vselej dobro postavljenega DeGeo bodisi ne prav daleč od njegovih rok in nog. Z nekaj več domače natančnosti bi bil izid derbija verjetno povsem drugačen. Pochettino je svojo oceno tekme sklenil z ugotovitvijo, da je Tottenham nemara igral najbolje, odkar ga vodi. To pa je že štiri leta in pol.